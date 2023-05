Stasera a Montichiari l'Itas Trentino può conquistare l'A1

Dopo l’esaltante successo ottenuto in gara-1 della finale Playoff, l’Itas Trentino andrà alla ricerca di un’ulteriore vittoria che consegnerebbe al Club di via Trener la promozione nella massima serie alla sua prima annata in ambito femminile. Mercoledì sera al Palasport Jimmy George di Montichiari la truppa di coach Stefano Saja sarà ospite della Valsabbina Millenium Brescia per gara-2 della finale Playoff, il primo match point a disposizione di Fondriest e compagne per conquistare il salto di categoria dopo la vittoria in quattro parziali ottenuta sabato scorso alla BLM Group Arena.

QUI ITAS TRENTINO

Non ci saranno variazioni tra le fila gialloblù, con l’intero organico regolarmente a disposizione di coach Saja per la sfida di Montichiari. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 19.30, con diretta live sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv. L’eventuale “bella”, necessaria in caso di un successo per parte, si giocherà invece alla BLM Group Arena domenica 14 maggio alle ore 17.

«Alla vigilia di gara-2 è importante da un lato fare tesoro di quanto di buono fatto sabato a Trento, ma anche tenere ben presente che tutto si azzera nuovamente. - spiega Stefano Saja, allenatore dell'Itas Trentino - Sappiamo bene che il valore di Brescia deve ancora emergere e che in casa hanno sempre ottenuto grandi risultati, non ultimo il successo in gara-2 di semifinale vinta in tre set dopo la sconfitta inaugurale. Anche noi però siamo assolutamente motivati a chiudere questa serie di finale: mi aspetto quindi una partita di grande intensità e agonismo. Battuta e ordine in transizione credo potranno essere la chiave di questo match, ma l'augurio che faccio a me stesso e alle ragazze è di goderci appieno questa partita, perché se mettiamo in campo tutto quello che abbiamo allora renderemo certamente la vita complicata alle nostre avversarie. Speriamo infine di vedere a Montichiari anche tanti nostri tifosi a sostenerci in questa nuova sfida».

GLI AVVERSARI

La Valsabbina Millenium Brescia ha chiuso la Regular Season, nel medesimo girone dell’Itas, al secondo posto, distante otto lunghezze dalle gialloblù. Nella Pool Promozione le lombarde hanno concluso il loro cammino al quarto posto, superando in tre partite nella serie di semifinale l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La regista Boldini, la laterale Cvtnic e l’opposta Obossa sono le giocatrici più rappresentative del sestetto bresciano. Miglior realizzatrice della Valsabbina è Josephine Obossa con 657 punti realizzati, davanti a Lea Cvetnic con 425 punti.

PRECEDENTI E CURIOSITÀ Sono tre i precedenti ufficiali tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia, tutti relativi a questa stagione con un bilancio che sorride a Trento, avanti 2-1 nel computo dei precedenti. Un successo per parte (sempre decisivo il fattore campo) in Regular Season e vittoria dell’Itas Trentino in quattro set in gara-1 della serie di finale Playoff. Saranno due le ex della sfida: la centrale dell’Itas Trentino, Silvia Fondriest, in forza alla Banca Valsabbina nella passata stagione, e il libero gialloblù Francesca Parlangeli, che ha vestito la maglia bresciana dal 2017 al 2020.

INTERNET, RADIO E TV

La gara tra Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv. Prevista per questa occasione anche la cronaca diretta di Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 19.30.