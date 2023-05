Oreste Cavuto: «Ora pensiamo solo a giocare al meglio gara-4»

Venerdì sera a Civitanova Marche l'Itas Trentino avrà a disposizione la prima occasione per chiudere la serie della finale dei Playoff 2023 e di cucirsi addosso il quinto scudetto della propria storia. Per farlo servirà una prova di sostanza, perché i cucinieri metteranno in campo tutto quello che hanno. Abbiamo chiesto ad Oreste Cavuto di raccontarci come sta vivendo la squadra gialloblù questo elettrizzante momento.