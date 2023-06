L'Itas Trentino inizia la seconda fase battendo Piacenza

Prosegue nel segno delle vittorie per 3-0 la corsa dell’Itas Trentino nelle Finali Nazionali Under 17 in corso di svolgimento in Valsugana. Dopo averne collezionati tre in altrettanti incontri nella fase di qualificazione, la formazione gialloblù ha infatti colto un nuovo successo senza lasciare set per strada anche questo pomeriggio a Pergine, nella prima gara del girone G.

A cedere il passo in questo caso è stata Piacenza, contro cui la squadra allenata da Daniele Nardin è riuscita ad esprimere una pallavolo bella ed efficace, riuscendo a tenere sempre in mano il pallino del gioco grazie ad una prestazione di livello in particolar modo a muro ed in battuta. L’affermazione odierna, conquistata portando ben quattro giocatori in doppia cifra per quel che riguarda i punti personali, è particolarmente preziosa perché consente all’Itas Trentino di mettere nel mirino i quarti di finale; per centrarli effettivamente servirà almeno un’altra vittoria nelle partite in programma nella giornata di venerdì, che concluderanno il percorso nella Pool G: alle 10.30 contro Castellana Grotte, alle 15.30 contro Genova, sempre alla palestra Marie Curie di Pergine.

«Grazie all’onda lunga delle tre vittorie ottenute nei giorni precedenti, abbiamo iniziato nel migliore dei modi anche questa seconda fase. – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Daniele Nardin - Sapevamo quanto Piacenza fosse una squadra tosta, con individualità importanti, e che per portare a casa il risultato dovevamo giocare al massimo delle nostre possibilità: ci siamo riusciti e siamo molto soddisfatti. Sin dall'inizio l'atteggiamento è stato giusto e positivo; ci ha permesso di lavorare bene in tutti i fondamentali ed in particolar modo in attacco, dove siamo riusciti a non dare punti di riferimento al muro avversario».

Il tabellino

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

ITAS TRENTINO: Costabile, Pitto 1, Mussari 7, Boschini 12, Sandu 12, Anno 13, Fedrici 11, Muraro (L), Leonardi, Cirino 1, Dietre, Fregnan, Bolognani, Battisti (L). All. Daniele Nardin.

GAS SALES BLUENERGY: Emiliani, Magagnoli, D’Angionella, Zlatanov, Zanellotti L., Zanellotti M., Fiandaca, Bettoni, Luciani, Nasi, Omelchuk, Cometti, Medici (L), Andreatti (L). All. Renato Barbon.

ARBITRI: Scapinello e Brigato.

DURATA SET: 21’, 25’, 24; tot 1h e 10’.

NOTE: Itas Trentino: 8 muri, 9 ace, 9 errori in battuta, 4 errori in attacco.