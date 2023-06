Fabio Soli avrà accanto a sè Adriano Di Pinto

Le novità sulla panchina dell’Itas Trentino maschile non si esauriscono con l’arrivo Fabio Soli. Ci sarà un volto inedito anche per il ruolo di vice allenatore, che verrà ricoperto da Adriano Di Pinto. Il quarantacinquenne originario di Milano (da tempo residente nelle Marche) va ad arricchire i quadri tecnici della squadra Campione d’Italia in carica, portando in dote tutta la sua lunga esperienza, non solo come secondo (ruolo che ha ricoperto in SuperLega anche a Molfetta), ma anche come guida tecnica nelle serie cadette (A2, A3 e B). In carriera ha spesso ricoperto mansioni di rilievo pure nei quadri federali come assistente delle nazionali italiane seniores, Juniores e Under 22.

«Mi accingo a vivere una grande opportunità lavorativa ed umana. – ha spiegato Di Pinto - Sono nel mondo della pallavolo da tanto tempo, ma è ovvio che poter lavorare per Trentino Volley, club storico e campione d’Italia in carica, rappresenti per me il massimo ed il coronamento del mio percorso. Sono felicissimo di poter lavorare al fianco di Fabio Soli in avvio di questa sua esperienza in gialloblù. Ci saranno tantissime partite da giocare e competizioni a cui partecipare e bisognerà preparare ciascuna di esse al massimo, con grande cura ed attenzione ai particolari. Sono pronto ad aiutarlo sotto qualsiasi aspetto, così come a collaborare a 360° con ogni componente dello staff. A Trento porto l’esperienza maturata in tanti anni con le Nazionali. A questo proposito, mi fa particolarmente piacere che la nostra rosa sia molto azzurra».

«Adriano Di Pinto è un professionista esperto e competente, con caratteristiche spiccatamente tecniche, proprio quello che volevo al mio fianco per poter analizzare in maniera corretta tutte le sfaccettature dell’attività che svolgeremo in palestra quotidianamente. – ha spiegato Fabio Soli - Ha ricoperto per tanti anni ruoli importanti in federazione e nelle categorie subito sotto alla SuperLega. Sin dai nostri primi contatti mi è sembrata la figura ideale per poter creare un buon feeling e completare lo staff, con l’obiettivo di continuare a tenere altissima la qualità del lavoro».

Soli e Di Pinto lavoreranno per tutta la stagione al fianco dei confermati Fabio Dalla Fina (scoutman), Lorenzo Barbieri (preparatore atletico) e Luca Pirani (fisioterapista).

La scheda

Nato a Milano, il 20 ottobre 1977

1996/01 Casal de' Pazzi - Giovanile

2001/02 Pallavolo Zagarolo B1 - Scoutman

2002/03 Pallavolo Agnone B1 – Scoutman

2003/04 Monini Marconi Spoleto B1 – Assistant Coach

2004/05 Lazio Pallavolo B1

2005/06 Volley Potenza Picena B1

2006/07 Volley Potenza Picena B1

2007/08 Pallavolo Chieti B1

2008/09 Pallavolo Chieti B1

2009/10 Vis Volley Castelfidardo B1

2010/11 Volley Potenza Picena B1

2011/12 Club Italia Serie A2 - Scoutman

2015/16 Exprivia Molfetta SuperLega – Assistant Coach

2016/17 GoldenPlast Potenza Picena A2

2017/18 GoldenPlast Potenza Picena A2

feb 2019 Menghi Shoes Macerata A2

2019/20 Menghi Macerata A3

2020/21 Med Store Macerata A3

2021/22 Med Store Tunit Macerata A3

2023/24 Itas Trentino Volley SuperLega – Assistente Allenatore

Palmares

1 Campionato Universitario (2008)

In nazionale

Assistant Coach Nazionale Italiana Seniores (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Assistant Coach Nazionale Italiana Juniores (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Assistant Coach Nazionale Italiana Under 22 (2022)

Medaglia d’Oro Europeo Under 22 (2022)

Medaglia d’Oro Europeo Juniores (2012)

Medaglia d’Oro Giochi del Mediterraneo (2015)

Medaglia d’Argento World League (2014)

Medaglia d’Argento Europeo Seniores (2013)

Medaglia di Bronzo Giochi del Mediterraneo (2022)