Sarà Yana Shcherban il braccio pesante dell'Itas Trentino

Esperienza internazionale e un bagaglio invidiabile di colpi in attacco: sono queste le principali caratteristiche di Yana Shcherban, schiacciatrice russa classe 1989 ingaggiata da Trentino Volley per rinforzare la batteria di attaccanti di posto 4 a disposizione di Marco Sinibaldi in vista della prima avventura in Serie A1 femminile del Club di via Trener.

Yana Shcherban, che affiancherà Francesca Michieletto, Chiara Mason e Giulia Angelina nel parco schiacciatrici dell’Itas Trentino, vestirà la maglia numero 1.

Giocatrice completa e con alle spalle una grande esperienza internazionale grazie alle numerose competizioni giocate con la maglia della Russia dal 2009 in poi, Yana conosce molto bene il campionato italiano, avendolo disputato nelle ultime due stagioni, prima a Casalmaggiore e successivamente a Scandicci, dove ha militato nell’ultima annata. Nel mantovano, al primo anno in Italia, ha saputo mettersi in grande evidenza chiudendo la stagione con 337 punti firmati in ventisei gare - miglior realizzatrice della propria squadra. In estate il trasferimento alla Savino del Bene, in una delle principali piazze del volley nazionale: annata culminata con la vittoria della CEV Cup.

La sua carriera è iniziata in Russia tra le fila del Balakovskaja, dove ha esordito nella massima serie russa ancor giovanissima, nel 2005. Nella stagione 2011/2012 si mette in luce con la maglia del Proton risultando la miglior marcatrice della formazione russa ed attirando l’attenzione dei principali club della sua nazione, accasandosi alla Dinamo Krasnodar dove conquista la Challenge Cup. Nel 2014 il trasferimento alla Dinamo Mosca, dove fa incetta di titoli, vincendo tre campionati, una Coppa nazionale e due Supercoppe russe. Yana lascia la Russia nel 2021, ingaggiata da Casalmaggiore, tornando in patria nel finale di stagione per rinforzare la Lokomotiv Kalingrad ai Playoff, con cui conquista lo scudetto. Importante e di prestigio anche il suo cammino con la Nazionale russa, con cui si è aggiudicata le Universiadi del 2009 (oltre al bronzo del 2011) e soprattutto la medaglia d’oro ai Campionati Europei del 2015.

«Sono molto contento che Yana abbia accettato di sposare il nostro progetto; con il suo arrivo andiamo a completare il nostro reparto schiacciatrici. - spiega Marco Sinibaldi, allenatore dell’Itas Trentino - Ha maturato esperienze importanti sia in Italia sia in Russia e mi auguro che possa metterle a disposizione della nostra squadra. In questo senso mi ha già dato l’impressione di essere una grande lavoratrice. Il suo punto di forza è l’attacco e sono convinto che saprà rivelarsi un prezioso punto di riferimento della nostra squadra».

«Sono reduce da una stagione a Scandicci nella quale non sono riuscita a trovare spazio con continuità come mi era sempre accaduto in passato, - ha dichiarato Yana Shcherban, nuova laterale di Trentino Volley - ma ho molta energia e determinazione dentro di me per poter tornare ad essere presto protagonista. Sono felice di poter mettere la mia esperienza a disposizione di Trentino Volley, un club che fin dai primi contatti mi ha trasmesso con entusiasmo le sue ambizioni e le sue idee: i dirigenti e l’allenatore mi hanno illustrato quali siano gli obiettivi della società; spero che grazie al lavoro di squadra si possano realizzare».

La scheda

Nata a Bishkek (Russia) il 6 settembre 1989

185 cm, ruolo schiacciatrice

2005/07 Balakovskaja AES (Russia) A

2007/08 Universitet-Vizit

2008/09 Balakovskaja AES (Russia) A

2009/12 Proton (Russia) A

2012/14 Dinamo Krasnodar (Russia) A

2014/21 Dinamo Mosca (Russia) A

2021/22 Vbc Casalmaggiore A1

2022 Lokomotiv Kalingrad (Russia) A

2022/23 Savino del Bene Scandicci A1

2023/24 Itas Trentino A1

Palmares

4 Campionati russi (2016, 2017, 2018, 2022)

1 Coppa di Russia (2018)

2 Supercoppa russa (2017, 2018)

1 Cev Cup (2023)

1 Challange Cup (2013)

In nazionale

Medaglia d’oro ai Campionati Europei (2015)

Medaglia di bronzo al World Grand Prix (2014)

Medaglia d’argento al World Grand Prix (2015)

Medaglia d’oro alle Universiadi (2009)

Medaglia di bronzo alle Universiadi (2011)