TdR beach, Trentino 9° nel maschile e 17° nel femminile

Si è chiusa oggi a Cesenatico la 17ª edizione del Trofeo delle Regioni Beach Volley manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 80 giovanissimi beachers in rappresentanza delle regioni italiane per la conquista del titolo di campione under 17 nazionale.

Il Trentino replica il risultato delle ultime edizioni disputate (2018 e 2019) con un 9° posto nel torneo maschile e un 17° nel femminile.

La giovanissima coppia maschile composta da Nicola Massari e Gabriele Beltrami, chiude il torneo con 3 vittorie e due sconfitte. Per i ragazzi tanta esperienza e numerosi spunti di crescita per il futuro sulla sabbia. Dopo le vittorie convincenti della prima giornata contro Molise, Veneto e Valle d'Aosta, le sfide perse prima con le Marche e poi con il Lazio nella seconda giornata hanno sancito il 9° posto finale.

«Il nostro torneo è iniziato bene con tre vittorie nella prima giornata di gare, di cui la seconda contro una coppia sulla carta favorita come quella del Veneto. - spiega Fabio Tarantino, tecnico della selezione maschile - Considerando la giovanissima età dei ragazzi (2008 e 2009) il lavoro è stato impostato per far crescere degli atleti, che, in prospettiva, possono fare bene in futuro nel circuito nazionale di beach volley. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti del livello espresso in alcuni momenti del torneo: questo evidenzia le grandi potenzialità dei ragazzi. Nella seconda giornata di gare abbiamo incontrato due coppie ben impostate e di buon livello, ma purtroppo non siamo riusciti ad esprimere con costanza il nostro gioco. Probabilmente nei momenti importanti ha pesato la scarsa esperienza e i pochi tornei nelle gambe».

Il torneo della selezione femminile è stato sicuramente meno positivo in termini di risultato finale. Elisa Defranceschi e Caterina Trentini portano a casa un 17° posto finale con un bilancio di 4 sconfitte. Per loro un Trofeo delle Regioni con qualche rimpianto e con parecchia sfortuna, legata agli accoppiamenti, visto che hanno incontrato sul loro cammino Emilia Romagna 1, Piemonte e Veneto 2, formazioni che si sono classificate nei primi cinque posti, mentre hanno avuto solo con la Sardegna l'occasione di affrontare un avversario alla loro portata.

Filippo Pizzini, tecnico della selezione femminile traccia un bilancio sintetico della manifestazione: «Analizzando il torneo nel suo complesso siamo soddisfatti solo in parte per il risultato globale ottenuto. Abbiamo affrontato subito delle coppie molto attrezzate e ordinate, dimostrando però di poter tenere un livello di gioco alto. Per entrambe le atlete era il primo torneo ad alto livello, questo in alcuni momenti importanti non ci ha permesso di essere abbastanza cinici e lucidi, ma ha ci ha dato comunque modo di maturare un'esperienza molto importante in ottica futura».

Il Trofeo delle Regioni Aequilibrium Cup si conclude oggi con le finali tra Alto Adige e Marche nel maschile e Veneto 1 ed Emilia Romagna 1 nel femminile.

I risultati del Trentino

Maschile

MOLISE - TRENTINO 0-2 (10-21 12-21)

VENETO - TRENTINO 1-2 (21-14 22-24 13-15)

TRENTINO - VALLE D'AOSTA (21-15 10-21 15-10)

TRENTINO - MARCHE 0-2 (16-21 8-21)

LAZIO - TRENTINO 2-0 (21-17 21-18)

Femminile

EMILIA ROMAGNA 1 - TRENTINO 2-0 ( 21-13 21-19)

TRENTINO - PIEMONTE 0-2 (13-21 17-21)

TRENTINO - SARDEGNA 0-2 (18-21 18-21)

TRENTINO - VENETO 2 0-2 (9-21 13-21)