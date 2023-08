Gaia Guiducci: «Mi sento pronta per guidare la nuova Itas»

Una delle scommesse più intriganti giocate in questa stagione dall'Itas Trentino femminile ha riguardato la scelta della nuova regista. Per puntare alla salvezza nella massima serie la società gialloblù ha infatti investito su un'atleta di 21 anni, già nazionale under 18 e under 20 (con due medaglie mondiali al collo), alla sua prima esperienza da titolare in A1. Andiamo a conoscere meglio Gaia Guiducci grazie a questa intervista.