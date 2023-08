Itas Trentino per tre giorni al lavoro a Borgo Valsugana

Per tre giorni, fra venerdì 25 e domenica 27 agosto la Valsugana ospita l’Itas Trentino maschile, che ha scelto le località di Levico Terme (dove soggiorna in uno degli hotel più prestigiosi della zona) e Borgo Valsugana (dove si allena al Palazzetto dello Sport di via Gozzer) per svolgere un mini-ritiro con i giocatori della nuova rosa già a disposizione, a cui sono stati aggregati alcuni fra gli elementi più promettenti del vivaio.

La squadra si presenta forte di otto dei quattordici effettivi della nuova rosa. Fabio Soli ed il suo staff possono sfruttare le tre giornate di allenamenti per conoscere meglio le caratteristiche tecniche di buona parte degli atleti che la dirigenza trentina ha scelto per la stagione 2023/24. Il programma del mini-ritiro prevede ogni giorno due sedute di allenamento di almeno 90 minuti ciascuna, divisi fra lavoro in piscina, in sala pesi, sul parquet dell’impianto borghigiano, ma anche sui campi da beach volley adiacenti alla struttura.

«I tre giorni di ritiro in Valsugana rappresentano una duplice importante occasione per la nostra squadra. – ha sottolineato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli - Da una parte ci permetteranno di conoscerci meglio, vivendo assieme molte più ore di quelle che trascorriamo normalmente in palestra per i semplici allenamenti, e dall’altra ci consentiranno di portare la nostra attività in una delle valli più belle ed appassionate di pallavolo del Trentino. Ritengo importantissimo il contatto con la gente e quindi sono stato il primo ad essere entusiasta per questo fine settimana che ci vedrà di scena a Levico e Borgo Valsugana».

«Siamo onorati e orgogliosi di poter ospitare una delle eccellenze dello sport trentino in Valsugana e Lagorai. – spiega Denis Pasqualin, Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica - Si tratta sicuramente di un’importante iniziativa che mette in risalto come la Valsugana, con le sue strutture e il suo territorio, può essere definitiva una vera e propria palestra naturale a cielo aperto».

«Poter ospitare per tre giorni consecutivi gli allenamenti dei Campioni d’Italia rappresenta per la nostra comunità un grande orgoglio. – ha dichiarato Enrico Galvan, sindaco di Borgo Valsugana - Trentino Volley è un’eccellenza sportiva non solo della provincia di Trento ma di tutto il Paese e tutto ciò ci permetterà di promuovere e veicolare l’intero territorio valsuganotto in tutto il mondo. La nostra valle ha sempre avuto una grande accezione sportiva: questa sarà l’ulteriore, gratificante, conferma; aspettiamo quindi tutti gli appassionati di pallavolo al palazzetto di via Gozzer per poter seguire dal vivo il weekend gialloblù di preparazione».

Il programma della tre giorni

Venerdì 25 agosto

ore 10.00 - 12.00 pesi e tecnica presso Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana

ore 17.30 - 19.30 tecnica sui campi da beach volley adiacenti al Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana

Sabato 26 agosto

ore 9.30 - 10.30 lavoro in acqua presso piscina del Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana

ore 16.00 - 18.00 tecnica presso Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana

Domenica 27 agosto

ore 9.00 - 11.30 pesi e tecnica presso Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana

ore 17.00 - 19.00 tecnica sui campi da beach volley adiacenti al Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana