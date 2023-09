Alessandro Acquarone e quell'offerta da non rifiutare

Per la seconda stagione consecutiva la Trentino Volley ha cambiato il vice di Riccardo Sbertoli, mandando Nicolò Depalma a farsi le ossa in A3 (a Mantova) per sostituirlo con il promettente Alessandro Acquarone, un giocatore che non aveva mai messo piede in SuperLega prima d'ora, ma era certamente maturo per farlo da qualche tempo. Conosciamolo meglio attraverso la nostra intervista in attesa di vederlo in azione nelle amichevoli precampionato.