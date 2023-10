L'ultima amichevole dell'Itas Trentino finisce con il sorriso

Mister Fabio Soli ha dovuto aspettare 56 giorni prima di poter vedere all’opera la sua nuova Itas Trentino al completo in un test match, ma tanta attesa è stata premiata dalla buona prestazione corale e dal risultato confortante (vittoria per 3-1) ottenuto questa sera nel test match giocato a Verona.

Nell’ultima prova generale in vista del debutto in SuperLega di domenica a Cisterna di Latina, i Campioni d’Italia hanno dimostrato di non aver smarrito lo smalto e le intese che l’avevano portati a vincere a maggio lo scudetto. All’AGSM Forum i gialloblù hanno sciorinato un’ottima pallavolo, accorta a muro (a segno 15 volte), fluente in cambiopalla e molto attiva anche in difesa e ricostruita.

Nei primi due set il nuovo tecnico trentino ha messo in campo quella che potrebbe essere la formazione titolare e le risposte sono state molto confortanti. Gli scaligeri, privi dell’ex di turno Dzavoronok, hanno faticato a reggere il ritmo avversario nel primo set perdendo presto contatto, ma hanno poi ceduto alla distanza anche il secondo, dopo una partenza molto aggressiva. Trascinata da un trio di palla alta molto incisivo (Rychlicki - Lavia - Michieletto, 33 punti in tre) e da una coppia centrale ispirata a rete (muro e primo tempo), l’Itas Trentino si è portata sul 2-0, convincendo sotto tutti i punti di vista. Dal terzo set Soli ha mescolato le carte in tavola, operando un ampio turnover, ma il gioco dei tricolori è rimasto comunque efficace; Nelli, Cavuto e Magalini hanno completato l’opera, chiudendo la sfida per 3-1 dopo aver perso allo sprint il parziale centrale e condotto dall’inizio alla fine quello successivo.

La preparazione all’impegno nel Lazio di domenica proseguirà ora con una seduta di pesi nella giornata di giovedì, un doppio allenamento in quella di venerdì e due ore con palla sabato mattina, prima della partenza per Cisterna.

Il tabellino

Rana Verona - Itas Trentino 1-3 (17-25, 23-25, 25-21, 21-25)

RANA VERONA: Mozic 8, Mosca 6, Spirito 2, Trutchev 6, Grozdanov 4, Emaeilnezhad 12, D’Amico (L); Cortesia 6, Sani 10, Uriel 1. N.e. Zanotti, Zingel, Jovovich. All. Radostin Stoytchev.

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Michieletto 7, Podrascanin 6, Rychlicki 16, Lavia 10, Kozamernik 7, Laurenzano (L); Nelli 10, Acquarone, Pellacani 2, D’Heer 5, Cavuto 5, Magalini6, Pace (L). All. Fabio Soli.

DURATA SET: 22’, 25’, 26’, 21’; tot. 1h e 35’.

NOTE: 300 spettatori circa. Rana Verona: 4 muri, 2 ace, 14 errori in battuta, 5 errori azione, 51% in attacco, 61% (36%) in ricezione. Itas Trentino: 15 muri, 6 ace, 23 errori in battuta, 11 errori azione, 50% in attacco, 54% (42%) in ricezione.