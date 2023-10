A Cremona il primo vero test importante dell'Itas Trentino

Dopo due test particolarmente impegnativi con le finaliste scudetto della passata stagione, Conegliano e Milano, match che nonostante diverse indicazioni positive non hanno portato in dote punti al sestetto gialloblù, l’Itas Trentino tornerà in campo domani (domenica) al PalaRadi di Cremona per affrontare la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Le lombarde nelle prime due giornate di campionato hanno conquistato un punto all’esordio, perdendo in casa al tie break con Bergamo, inchinandosi poi al cospetto di Novara. Il fischio d’inizio del match, valido per la terza giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 19.30, con diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

La perdita di Gates, costretta ad uno stop di alcune settimane per un incidente assolutamente fortuito avvenuto al di fuori del campo di gioco, è stata compensata dalle altre buone notizie giunte dall’infermeria, con Zago, Angelina e Olivotto finalmente recuperate e pronte per offrire il proprio contributo alla squadra.

«Quella di Madeleine è senz’altro una perdita significativa, specialmente in attacco, – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Marco Sinibaldi – ma fortunatamente in questi giorni abbiamo avuto risposte molto positive dalle rientranti Olivotto, Zago e Angelina, finalmente pronte per scendere in campo. Il morale è alto, è stato bello poter tornare dopo diverse settimane ad allenarci quasi al completo e riprendere così il nostro percorso: affronteremo la Vbc con spirito battagliero e con il coltello tra i denti, ho chiesto alle ragazze di concentrarsi soprattutto sul nostro gioco piuttosto che sulle avversarie, con l’obiettivo di prenderci i primi punti stagionali».

Le avversarie

La Vbc Casalmaggiore è una realtà storica del panorama pallavolistico nazionale, che ha vissuto il suo momento di gloria tra il 2015 e il 2016, quando si è laureata prima Campione d’Italia e successivamente Campione d’Europa. Lo scorso anno ha chiuso in sesta posizione la Regular Season, uscendo dal tabellone Playoff nei quarti di finale. In estate la panchina è stata affidata a Marco Musso, reduce dall’esperienza a Busto Arsizio, che guida un roster rinnovato con ben dieci new entry. Tra queste spiccano i nomi della regista della Nazionale americana Hancock, dell’opposta della Polonia Smarzek e delle laterali Edwards e Acosta, mentre tra le giocatrici confermate merita una menzione la centrale olandese Lohuis.

Tra le due società non esistono precedenti in gare ufficiali. Sono numerose invece le ex della sfida, tutte in campo tra le fila dell’Itas Trentino: Shcherban, Olivotto e Zago hanno infatti vestito in passato la maglia della Vbc, mentre Angelina e Michieletto hanno fatto parte della formazione lombarda di Sand Volley 4×4.