Finalmente riparte anche la SuperLega: Itas Trentino a Cisterna

Scatta ufficialmente domani, domenica 22 ottobre, nel Lazio la ventiquattresima stagione della storia di Trentino Volley nel settore maschile. La società inaugurerà l'ennensima cavalcata in SuperLega affrontando la trasferta di Cisterna di Latina nel match valido per il primo turno di regular season. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

Dopo una preparazione pre-campionato lunghissima, durata 59 giorni (la maggior parte dei quali svolti a ranghi ridotti), i campioni d’Italia sono pronti ad iniziare la difesa dello scudetto vinto lo scorso 17 maggio, ripartendo da ben dieci quattordicesimi della rosa della precedente stagione, ma, al tempo stesso, anche da qualche interessante novità, come il ritorno ad uno schieramento con un opposto di ruolo come Rychlicki e la possibilità di poter contare su una rosa ancora più completa e ricca di alternative, grazie anche agli innesti di Kozamernik, Acquarone e Magalini.

«Le intese cementate da tempo fra i tanti giocatori rimasti in rosa rispetto all’annata scorsa torneranno molto utili soprattutto in questa fase di avvio del campionato, a cui arriviamo avendo sostenuto tutti insieme solo un paio di allenamenti ed una amichevole a Verona. – ha spiegato il nuovo allenatore Fabio Soli - Il calendario mi ha riservato l’esordio sulla panchina di Trentino Volley proprio nel palazzetto in cui ho lavorato negli ultimi due anni, sarà quindi un’occasione speciale per me, ma la circostanza non deve spostare l’attenzione rispetto ad un impegno tosto, tenendo conto che Cisterna ha potuto lavorare con quasi tutti gli effettivi del proprio roster per buona parte della preparazione. Servirà subito una prestazione maiuscola e la capacità di calarsi immediatamente nel clima infuocato di un campionato molto competitivo».

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo del giovane centrale altoatesino Berger (influenzato, non prenderà parte alla trasferta), ma potrà contare su tutti gli altri tredici elementi dell’organico, compresi i sei giocatori reduci dall’estate in Nazionale. Quella di domenica per Trentino Volley sarà la 997^ partita della sua storia riferita alla squadra maschile, la 541^ esterna, in cui ha trovato in ben 331 casi la vittoria.

Gli avversari

Cisterna (già Latina) è il sesto club affrontato da Trentino Volley il maggior numero di volte in match ufficiali nella sua storia riferita al settore maschile: in tutto quarantacinque. Solo Civitanova (95), Modena (82), Piacenza (73), Perugia (51) e Cuneo (47) ne possono vantare di più. Il bilancio sorride al club di via Trener per 35-10, ma i pontini hanno vinto gli ultimi due precedenti casalinghi: per 3-0 il 20 marzo 2022 (gara conclusiva della regular season 2021/22) e per 3-2 il 15 gennaio di quest’anno solare, al termine di oltre due ore e quaranta di sfida, in cui Michieletto (27) e Bayram (16) avevano recitato un ruolo da primattori. Proprio di fronte al pubblico amico, Cisterna ha saputo trovare con maggiore frequenza il successo: sette volte in ventitré incontri ufficiali. Fra le quindici affermazioni gialloblù ottenute in campo esterno la più recente è datata primo novembre 2020 per 3-1.