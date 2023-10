L'Itas Trentino ci riprova in casa: domani arriva il Bisonte

C’è voglia di riscatto in casa Itas Trentino. Digerita la sconfitta incassata a Cremona con la VBC Casalmaggiore, giunta al termine di una gara in cui per due set le gialloblù hanno giocato alla pari con le lombarde, la formazione di coach Sinibaldi è quanto mai determinata a conquistare i primi della stagione nel match che domenica pomeriggio vedrà Guiducci e compagne ospitare a ilT quotidiano Arena Il Bisonte Firenze. Il fischio d’inizio del match, valido per la quarta giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta live sulla piattaforma Volleyball World Tv.

Buone notizie giungono dall’infermeria. Coach Sinibaldi sarà infatti orfano solamente dell'infortunata Madeleine Gates, mentre è completamente recuperata Giulia Angelina, pronta a tornare a disposizione garantendo al coach di Trento una preziosa soluzione in più nel parco schiacciatrici.

«Giochiamo in casa e ci teniamo a fare bene e a conquistare i primi punti della stagione. – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Marco Sinibaldi – Speriamo che, così come è accaduto contro Milano, ci sia tanta gente sugli spalti de ilT quotidiano Arena per regalarci un’ulteriore spinta. Firenze è una squadra solida in ricezione e che gioca una pallavolo particolarmente rapida: per questo sarà fondamentale l’apporto del nostro servizio, che dovrà essere continuo e pungente per rendere il gioco delle nostre avversarie più scontato».

Le avversarie

L’Azzurra Volley è una realtà storica del panorama italiano, nata nel lontano 1975 con la denominazione Volleyball Arci San Casciano, mantenuta fino al 1986. Le toscane militano ininterrottamente in Serie A1 dal 2014/2015 e per cinque volte hanno raggiunto i Playoff scudetto, fermandosi però sempre ai quarti di finale. In estate, confermato in panchina il tecnico Carlo Parisi, la rosa è stata letteralmente stravolta con ben undici arrivi: tra questi spiccano i nomi della regista Battistoni da Novara, della laterale giapponese Ishikawa, della schiacciatrice tedesca Alsmeier, della centrale azzurra Mazzaro e delle giovani promesse ex Club Italia Graziani e Acciarri. Nell’ultima giornata di campionato Il Bisonte ha sconfitto per 3-0 Bergamo ottenendo la prima vittoria stagionale.