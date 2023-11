Giovedì sera arriva Lubiana, Champions League al via

Scatta la 2024 CEV Champions League; giovedì alla ilT quotidiano Arena di Trento si gioca il primo turno della fase a gironi della più importante rassegna continentale per club, che Trentino Volley disputerà per la tredicesima volta (la quinta consecutiva) nella propria storia. I gialloblù debutteranno di fronte al proprio pubblico, affrontando gli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana in una delle due partite programmate per la Pool B. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 italiane: diretta su Radio Dolomiti e DAZN.

La squadra gialloblù si riaffaccia sulla ribalta europea con i gradi di Campione d’Italia in carica e capolista solitaria della SuperLega nel bel mezzo di un periodo che sino ai primi di dicembre la vedrà scendere in campo ogni tre giorni.

«Sono molto contento di poter iniziare questa competizione di fronte al nostro pubblico. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli, al debutto personale in CEV Champions League - Quella di giovedì con Lubiana sarà fra l’altro l’unica nostra partita casalinga del girone d’andata della Pool B, perché poi dovremo sostenere due trasferte. Iniziare bene sarà quindi importantissimo; dovremo sfruttare al massimo ogni momento da trascorrere in campo e, se sarà possibile, cercare di ottenere la vittoria con lo scarto più ampio possibile, tenendo conto che domenica si giocherà di nuovo con Catania. Il girone di Champions League è difficile e stimolante al tempo stesso, perché Tours non evoca sicuramente ricordi piacevoli al nostro Club e Resovia è una potenza del volley polacco, con budget e rosa importante. È un periodo delicato, ma pensiamo solo ad una partita alla volta».

I gialloblù si presenteranno all’appuntamento al completo; il match segnerà il debutto in CEV Champions League per due giocatori della rosa: il regista Acquarone e lo schiacciatore Magalini. Ex di turno il centrale sloveno Jan Kozamernik, che Trentino Volley prelevò proprio dal Lubiana nell’estate del 2017.

Gli avversari

Quella che si apre a Trento per l’ACH Volley Ljubljana, Società originaria di Bled, sarà la quindicesima partecipazione alla Champions League nelle ultime sedici stagioni. Nel recente passato solo nell’annata 2021/22 non vi prese parte, disputando la Challenge Cup (conclusa in semifinale). Nella passata edizione del massimo trofeo continentale si fermò alla fase a gironi (secondo posto nella Pool E dietro Perugia), passando poi in CEV Cup dove venne eliminata da Modena ai quarti di finale. La bacheca del club arancioblù conta ben diciannove titoli nazionali, quattordici coppe di Slovenia, tredici titoli Mevza (il trofeo internazionale mitteleuropeo) ed una Top Teams Cup, conquistata nel 2007 battendo in finale proprio Modena al PalaPanini. Il miglior risultato ottenuto in Champions League resta invece quello della stagione 2009/2010, dove centrò l’accesso alla Final Four, classificandosi quarta. Nella scorsa stagione ha vinto campionato nazionale e Mevza Cup, ragion per cui ha deciso di continuare nella strada intrapresa con la gestione tecnica del confermato allenatore Radovan Gacic. Il tecnico, che aveva guidato la squadra anche fra il 2006 e 2009, può contare su grandi protagonisti della precedente annata come gli schiacciatori Sket (ex Modena e Molfetta) e Sen, l’opposto Gjorgiev, i centrali Videcnik e Koncilja, il libero Kovacic (ex Ravenna) ed il palleggiatore Mejal. Nel campionato sloveno, dopo nove giornate, Lubiana si trova attualmente al secondo posto in classifica con otto vittorie ed un punto di ritardo dalla capolista Calcit. Nell’ultimo turno ha vinto 3-0 a Novo Mesto contro i locali del Krka.

La rosa dell’ACH Volley Lubljana: 1. Primoz Mejal (p), 3. Jost Krzic (c), 5. Alen Sket (s), 6. Nejc Najdic (p), 8. Luka Marovt (s), 9. Klemen Sen (s), 11. Daniel Koncilja (c), 13. Jani Kovacic (l), 14. Nikola Gjorgiev (o), 15. Jaka Sesek (o), 16. Jan Pokersnik (s), 17. Matic Videcnik (c). Allenatore Radonvan Gacic.