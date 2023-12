Benedetta Campagnolo: «Siamo ancora troppo incostanti»

Lo scontro diretto di alta classifica di sabato scorso non è andato come il Volano sperava, dato che il Giorgione ha tenuto in pugno tre set su quattro. La squadra di Parlatini ha fatto vedere, a tratti buone cose, soprattutto nella fase break (quando il servizio ha girato a dovere), ma nel complesso la capolista Azimut ha dominato la scena. A fine match ne abbiamo parlato con la centrale Benedetta Campagnolo.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube