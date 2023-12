Viola Passaro si trasferisce da Vallefoglia all'Itas Trentino

L’operazione di pulizia del ginocchio lesionato ed operato lo scorso anno, alla quale è stata sottoposta la palleggiatrice dell’Itas Trentino Martina Stocco venerdì 1 dicembre, proprio quando stava ricominciando a mettere piede in campo nelle partite ufficiali, ha tolto al tecnico Marco Sinibaldi l’unica alternativa a Gaia Guiducci. Impensabile affrontare il resto della stagione in questa situazione, non tanto per la gestione delle gare, quando per quella degli allenamenti. L’emergenza gialloblù è fortunatamente andata a coincidere con il surplus di Vallefoglia nello stesso ruolo, dato che la società marchigiana ha da poco ingaggiato la palleggiatrice russa Viktoriia Kobzar, da affiancare alla titolare Laura Dijkema.

Così Trentino Volley ha offerto la possibilità alla giovane regista veneziana Viola Passaro, in uscita dal club biancoverde, di allenarsi con continuità, e magari anche di giocare qualche scampolo di partita, accanto a Gaia Guiducci, ufficializzandone oggi l’ingaggio.

Viola Passaro, che ha mosso i primi passi nel Fusion Venezia, società molto ben strutturata in campo giovanile, che collabora con l’Imoco Conegliano, ha poi militato per due stagioni nel Club Italia e lo scorso anno ha anche affrontato la squadra trentina. Con le nazionali giovanili ha conquistato numerose medaglie: tra queste spiccano l’oro ai Campionati Europei Under 19 del 2022 e l’argento ai Campionati Mondiali Under 18 del 2021.

La scheda

Nata a Venezia il 30 novembre 2004

182 cm, ruolo palleggiatrice

2020/21 Fusion Volley Tv B2

2021/22 Club Italia A2

2022/23 Club Italia A2

2023/24 Megabox Vallefoglia A1

dicembre 2023 Itas Trentino A1

Palmares

2022 Medaglia d’oro Europei Under 19

2022 Medaglia d’oro EYOF Under 19

2021 Medaglia d’argento Mondiali U18

2019 Medaglia d’argento Europei U16