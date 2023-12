L’UniTrento Volley crolla contro il Valsugana

Il 2023 dell’UniTrento Volley si chiude con una sconfitta in tre set a Padova e la conseguente discesa al secondo posto della classifica del girone C. Sabato sera la formazione Juniores di Trentino Volley è infatti andata incontro alla seconda battuta d’arresto stagionale (su undici incontri disputati), cedendo 0-3 sul campo del Valsugana Volley; un risultato che, sommato al successo del Monselice a Povegliano per 3-1, ha costretto i gialloblù a cedere la vetta.

Per la seconda volta dall’inizio della stagione la squadra allenata da Francesco Conci non è riuscita a raccogliere set in una partita ufficiale, limitata da troppi errori in attacco ed al servizio (22 in totale in tre set), ma anche molto discontinua in tutti gli altri fondamentali. I padroni di casa veneti hanno confermato di attraversare un ottimo periodo di forma, prendendo in mano le redini del gioco in avvio di ogni parziale e riuscendo a contenere la replica degli universitari anche quando questi, specialmente nei primi due parziali, si sono rifatti sotto sino al 20-21.

Gli sprint finali sono stati però contraddistinti da troppe imprecisioni, che hanno così contribuito a segnare in fretta la fine del match; fra le fila dell’UniTrento Volley sono solo due i giocatori ad aver terminato la partita in doppia cifra per quanto riguarda i punti realizzati: lo schiacciatore Bristot con 15 (frutto del 50% in attacco, un muro e un ace) ed il centrale Pellacani (10, con il 50% in primo tempo, due block e una battuta punto).

«Come spesso accaduto nel recente passato, in trasferta fatichiamo ad entrare subito in partita. - ha spiegato al termine del match l’allenatore dell’UniTrento Volley Francesco Conci - Siamo stati in grado di risalire la china, almeno nei primi due set, ma ci siamo disuniti proprio nel momento decisivo, commettendo qualche ingenuità che tradisce la giovane età del nostro organico. Ero conscio che prima o poi saremmo incappati in una serata storta, perché alcuni campanelli d’allarme erano già suonati, ma questo ko lo paghiamo davvero a caro prezzo. Abbiamo avuto un brutto atteggiamento ed ora per avere un’opportunità di riscatto dovremo aspettare il 2024».

Il tabellino completo