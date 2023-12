Santo Stefano contro il dream team di Conegliano per l'Itas

Chiusa l’andata con la sconfitta al tie break rimediata venerdì sera con Pinerolo, l'Itas Trentino tornerà ad allenarsi agli ordini di Sinibaldi già alla Vigilia di Natale in vista della sfida in programma il giorno di Santo Stefano contro le campionesse d’Italia di Conegliano. Martedì 26 dicembre alle ore 17 alla ilT quotidiano Arena, infatti, il girone di ritorno si aprirà con l’impegnativa sfida interna contro la principale candidata alla vittoria finale, una Prosecco Doc Imoco ancora imbattuta in campionato in attesa della sfida di questa sera contro Busto Arsizio che chiuderà il girone d’andata. Il fischio d’inizio del match, valido per la prima giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per martedì alle ore 17.

Dopo in cinque set giocati con Pinerolo, che hanno riservato a Trento il suo terzo punto stagionale in classifica, la formazione gialloblù ha beneficiato di un giorno di riposo e si ritroverà in palestra domenica 24 dicembre per una seduta mattutina al Sanbàpolis (una parte tecnica e una fase in sala pesi) per iniziare a preparare il match successivo. Nessuna novità dall’infermeria, con coach Sinibaldi che dovrà nuovamente rinunciare alle infortunate Zago, Gates e Stocco.

«Veniamo da una gara in cui la squadra ha dimostrato con orgoglio e con la giusta pazienza di sapere mettere in pratica ciò che fa in settimana durante gli allenamenti. – dichiara l’allenatore Marco Sinibaldi riferendosi alla partita con Pinerolo – Non sapremo quale Conegliano andremo ad affrontare, perché le nostre avversarie giocheranno due partite molto ravvicinate e perché l’ampio organico di cui dispone l’Imoco permette di mutare costantemente l’assetto di partenza, mantenendo comunque un livello generale molto elevato. Contro squadre di questo calibro è fondamentale il servizio: dovremo essere coraggiosi e dovremo prenderci i giusti rischi per cercare di creare più difficoltà possibili alla linea di ricezione avversaria».

Le avversarie

L’Imoco Volley Conegliano è la principale realtà del volley nazionale, essendosi aggiudicata gli ultimi cinque scudetti. Nella scorsa stagione la Prosecco Doc, oltre al titolo nazionale, ha aggiunto alla propria bacheca altri tre trofei importanti come il Mondiale per Club, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. In estate, confermato in panchina il tecnico Daniele Santarelli, è giunta da Bergamo la laterale americana Lanier per compensare la partenza di Gray. Confermati tutti i pezzi da novanta della rosa, da Wolosz a Haak, da Robinson-Cook a Plummer, da Fahr a De Kruijf fino a De Gennaro. Attualmente le venete guidano la classifica di Serie A1 con 35 punti conquistati sui 36 a disposizione, in attesa di terminare questa sera il proprio girone d’andata.