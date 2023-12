Al via mercoledì il «Torneo di Natale» di Rovereto

Prenderà il via domani mattina l’edizione numero 33 del Torneo di Natale , storica manifestazione giovanile di pallavolo femminile organizzata dal Lagaris Volley.

Anche quest’anno sono quattro le categorie coperte dalla manifestazione, ovvero under 18, under 16, under 14 e under 13 e per ciascuna di esse sono state coinvolte 16 squadre, per un totale di 64 team. Le prime due di ogni girone di qualificazione, le cui sfide si disputeranno mercoledì 27, accederanno al tabellone principale, che sarà a sua volte strutturato sulla base di quattro gironi con sfide all’italiana. Le prime due di ogni gruppo si incroceranno nei quarti di finale ad eliminazione diretta e si proseguirà fino alle finali per le prime otto posizioni. La seconda fase, ancora a gironi, è in programma giovedì 28, mentre i tabelloni ad eliminazione diretta e le finali si disputeranno venerdì 29.

Il torneo riservato alla categoria under 18 vede la presenza di almeno una squadra regionale in ciascun girone: Trento Volley nel gruppo A con le toscane di Montelupo, le cremonesi di Offanengo e la piacentine del Volley Academy; le padrone di casa del Lagaris e le bolzanine del San Giacomo nel gruppo B con le lucchesi del Nottolini e le bergamasche del Valpala; il Lakes di Caldonazzo nel gruppo C con le fiorentine del Synergy Valdisieve, le pordenonesi dello Spililmbergo e le bergamasche del Brembo; le altoatesine del Bozen nel gruppo D con le bergamasche del Bonate, le padovane del BpTeam e il Milano Team Volley.

Il torneo riservato alla categoria under 16 vede la via tre sole compagini del Trentino Alto Adige. Nel girone A troviamo l’Argentario in compagnia delle bergamasche del Brembo, delle cremonesi dell’Offanengo, delle fiorentine del Sinergy Valdiseve; nel B le bolzanine del Neugries se la vedranno con le lucchesi del VP Volley, le milanesi della Pro Patria e le bergamasche dello Zanica; nel C il Torrefranca duellerà con le fiorentine del Giotti Victoria. Le bergamasche del Martinengo e le bresciane del Volley Academy; nel D non sono presenti compagini locali, ma vi troviamo le fiorentine dell’Euroripoli, le bolognesi del Clai Imola, le pordenonesi dello Spililmbergo e le bergamasche del Valpala.

Nel torneo riservato alla categoria under 14 aumenta il numero di squadre trentine e bolzanine. Nel girone A l’Ata Trento se la vedrà con le fiorentine dell’Euroripoli, le piacentine del Volley Academy e le bergamasche del Cologno; nel B il Lakes Volley e il Bozen affronteranno il Volley Academy Brescia e le cremonesi di Offanengo; nel C il Lagaris e il San Giacomo di Bolzano si scontreranno con Clai Imola e le milanesi del Cernusco; nel D il C9 Arco Riva e il Solteri Volley se la vedranno con le fiorentine del Montelupo e le padovane del BpTeam.

Nel torneo riservato alla categoria under 13 nel girone A sono state inserite Lagaris e Laives insieme alle bolognesi del Medicina e alle pisane del Valdinievole; nel B il Bolghera se la vedrà con le fiorentine del Montelupo, le bergamasche del Lurano e le bresciane del Volley Academy; nel C il terzetto regionale composto da Tione, Lizzana e Bozen sfiderà anche le fiorentine del Valdisieve; nel D il C9 Arco Riva si misurerà con ke fiorentine dell’Euroripoli, le cremonesi dell’Offanengo e le bergamasche del Valpala.

Per ulteriori informazioni visitare il sito della società.