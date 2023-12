Al «Torneo di Natale» oggi è tempo di semifinali e finali

La seconda giornata del Torneo di Natale, manifestazione giovanile femminile organizzata dal Lagaris, ha visto scendere nuovamente in campo le 64 squadre inserite nelle quattro categorie, che stavolta si sono giocate l’accesso al tabellone finale, diviso in fasce: quello per i posti dal 1° al 4°, quello per i posti dal 5° all’8°, quello per i posti dal 9° al 12° e quello per i posti dal 13° al 16°. Oggi si disputeranno le 32 semifinali e a seguire le 32 finali. Vediamo come è andata.

Nella categoria under 18 a imporsi nel girone E è stato il Volley Academy Piacenza, che ha vinto per 2-0 tutti e tre gli incontri di giornata, mentre la secondo posto si è classificato lo Spilimbergo Arboricoltura Nordest, mentre nel girone F ha dominato il Montelupo, capace allo stesso modo di vincere per 2-0 tutte le partite, davanti al Nottolini, per cui la semifinali per il podio di questa mattina, al palasport, saranno Volley Academy - Nottolini (ore 8.30) e Montelupo - Spilimbergo (ore 10). Quelle per il 5° posto saranno invece BpTeam Padova - Brembo e Milano Team Volley - Valpala. Trento Volley e Ssv Bozen sono il lizza per il 9° posto, Lagaris, Lakes e San Giacomo per il 13°.

Nella categoria under 16 a fare bottino pieno nel girone E è stato il Martinengo, sempre a segno per 2-0, mentre al secondo posto si è piazzato l’Argentario, che riesce così ad accedere ad una delle due semifinali per il titolo. Nel girone F si è imposta la Pro Patria, che ha ceduto solo un set a Brescia, davanti al Valpala, per cui gli incroci di questa mattina, alla palestra delle Fucine, sono Martinengo - Valpala (ore 8.30) e Pro Patria - Argentario (ore 10). Le semifinali per il 5° posto sono invece Spilimbergo - Valdisieve e Volley Academy Brescia - Zanica. Il Torrefranca è in corsa per il 9° posto, il Neugries per il 13°.

Anche nella categoria under 14 troviamo una squadra trentina nelle semifinali che portano alle medaglie, si tratta dell’Ata Trento, che ha dominato nel girone F, chiuso a punteggio pieno, precedendo il Mad Phoenix Brescia, mentre nel girone E si è imposto in maniera altrettanto netta il Volley Academy Piacenza davanti al Montelupo. Quindi le semifinali di questa mattina, in programma a Marco, sono Ata Trento - Montelupo (ore 8.30) e Volley Academy Piacenza - Mad-Phoenix (ore 10). Quelle per il 5° posto sono invece Offanengo - Lagaris e C9 Arco Riva - Cernusco. Lotteranno per il 9° posto Ssv Bozen e San Giacomo, per il 13° Solteri e Lakes.

Per finire, nella categoria under 13 si è imposto nel girone E il Valpala davanti al Buggiano, nel girone F l’Euroripoli davanti al Valdisieve, che ha avuto la meglio sul Montelupo per quoziente set. Gli incroci di questa mattina sulla strada che porta alle medaglie, in programma all’Ipc Don Milani, sono quindi Valpala - Valdisieve (ore 8.30) e Euroripoli - Buggiano (ore 10). Le semifinali per il 5° posto sono invece Ssv Bozen - Laives e Montelupo - Academy Brescia. Lizzana e Lagaris correranno per il 13° posto.

Per quanto concerne le finali, tutte e quattro in programma al palasport, si giocherà alle ore 12.15 quella della categoria under 13, alle ore 13.30 quella della categoria under 14, alle ore 15 quella della categoria under 16 e alle 16,45 quella della categoria under 18. Seguirà la cerimonia di premiazione.