Jan Kozamernik: «Nel 2024 potremo fare grandi cose»

Unica squadra ad essere riuscita a conservare l'imbattibilità casalinga in questa SuperLega, l'Itas Trentino ha chiuso il 2023 con un successo convincente ai danni di Cisterna. A fine match abbiamo intervistato il centrale sloveno Jan Kozamernik, al quale abbiamo chiesto di tracciare un bilancio del suo 2023, quale Trentino Volley ha ritrovato dopo 5 anni di assenza e quali sensazioni prova a far parte di questo team. Alla fine non potevano mancare gli auguri di buon 2024 a tutti i tifosi.



