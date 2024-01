L'avventura gialloblù di Mazzanti comincia a Milano

Il 2024 dell’Itas Trentino si aprirà domenica 7 gennaio con una gara dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà. Le gialloblù, infatti, nel giorno dell’esordio in panchina di Davide Mazzanti, faranno visita alle 19.30 all’Allianz Cloud al Vero Volley Milano, vice capolista del campionato di Serie A1 Tigotà e formazione che fino a questo momento ha collezionato tredici successi ed una sola sconfitta nelle prime quattordici gare della stagione. Un match, quindi, particolarmente complicato per l’Itas Trentino, che in questo girone di ritorno venderà a caro prezzo la propria pelle per tentare la rimonta e cercare di riagganciare il treno che conduce alla permanenza nella massima serie. Il fischio d’inizio del match, valido per la seconda giornata di ritorno di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 19.30, con diretta televisiva su Sky Sport Arena e diretta streaming su Volleyball World Tv.

Dopo il Capodanno la squadra si è ritrovata in palestra martedì 2 gennaio per preparare agli ordini di Mazzanti e del suo staff la trasferta milanese. Rimangono nella lista delle indisponibili le convalescenti Zago e Stocco, mentre la buona notizia giunge dalla centrale americana Madeleine Gates, finalmente arruolabile dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio che l’ha costretta ai box fin dalla seconda giornata del girone d’andata.

«Domenica ci attenderà una gara senz’altro molto tosta, in cui dovremo essere bravi a mantenere alto il livello del nostro cambio-palla per poter competere con loro. – dichiara l’allenatore - L’altro aspetto sul quale stiamo lavorando in palestra è il fatto di non farci sporcare dalle imprecisioni ma di riuscire a ritrovare immediatamente qualità di gioco. Sarà bello per me tornare in campo ed iniziare questo percorso con questo gruppo e questa società».

Le avversarie

Finalista scudetto nelle ultime due stagioni, l’Allianz Vero Volley Milano è stata la grande regina del mercato estivo, avendo riportato in Italia Paola Egonu. Il suo non è l’unico innesto di spessore operato dal club lombardo, che si è rinforzato in posto 4 con gli arrivi di Cazaute, Bajema e Daalderop e al centro con il ritorno in Italia di Heyrman. Nella rosa figurano anche due vecchie conoscenze del volley trentino: la centrale altoatesina Raphaela Folie è infatti cresciuta tra le fila della Trentino Rosa, stessa società nella quale è transitata alcune stagioni fa anche l’altra posto 3 Sonia Candi. Attualmente Milano occupa la seconda posizione in classifica a quota 37 punti, quattro in meno rispetto a Conegliano.