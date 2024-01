Chiara Mason lascia Trento e approda a Pinerolo

Dopo due operazioni in entrata, ovvero gli ingaggi della schiacciatrice Roslandy Acosta e della palleggiatrice Viola Passaro, la Trentino Volley fa registrare anche una cessione, quella della schiacciatrice Chiara Mason, una delle protagoniste della promozione in serie A1.

Poco impiegata in questa stagione sia da Marco Sinibaldi sia da Davide Mazzanti, la giocatrice veneta si è liberata consensualmente del vincolo con la società gialloblù per accasarsi a Pinerolo, dove avrà sicuramente più spazio, dato che andrà a coprire il “buco” lasciato libero ad inizio stagione da un’altra ex trentina, ovvero Sofia D’Odorico, che la prima giornata di campionato si è lesionata il legamento crociato e quello laterale del ginocchio sinistro.

L’avventura trentina della giocatrice nata a Camposampiero nel 2000, d’altronde, non aveva più molto senso, relegata a quinta banda dopo Shcherban, Michieletto, Angelina e Acosta in un team che di fatto, dopo aver perso la sfida diretta con Casalmaggiore, è già retrocesso in A2.

«Sono molto felice ed emozionata per aver ricevuto l’opportunità di poter vestire la maglia di Pinerolo. - ha commentato Chiara - so che è una società organizzata, in cui si lavora molto bene e con un bel progetto. Non vedo l’ora di entrare in palestra per poter iniziare a lavorare con la squadra e di mettermi a disposizione del coach. Ho visto in tv il palazzetto è il calore dei tifosi, è stimolante sapere che potrò fare parte di tutto questo».