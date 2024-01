L'Itas si blinda con i rinnovi di Sbertoli, Lavia e Michieletto

La notizia è di poche righe ed è comparsa sul sito ufficiale della Trentino Volley e poi sul comunicato stampa ufficiale ed è di una importanza capitale per definire il ruolo che giocherà il club gialloblù nella pallavolo che conta nei prossimi anni. Sono arrivati infatti in contemporanea i rinnovi dei contratti che legano al club di via Trener i tre azzurri Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia anche per i prossimi anni: per l’esattezza fino al 2027 i primi due, fino al 2026 lo schiacciatore calabrese. Si tratta di atleti ancora giovani e soprattutto italiani, che potrebbero trovare posto in quasi top club di SuperLega, dato che uniscono al loro peso specifico in campo la carta di identità tricolore e che potrebbero facilmente spostare i rapporti di forza con i loro trasferimenti.

Inoltre due di loro giocano in ruolo, quello di schiacciatori, nel quale ultimamente appare molto complicato trovare nuove leve di alto livello, anche rivolgendosi al mercato estero, non solo per una mancanza di ricambi, ma anche per la concorrenza temibilissima, almeno sul piano economico, dei club giapponesi, che nelle ultime settimane si sono gettati a caccia dei migliori talenti mondiali, la maggior parte dei quali impegnati nei campionati italiano e polacco. Poter contare per i prossimi anni su un quartetto composto da Sbertoli, Michieletto, Lavia e Laurenzano permetterà alla Trentino Volley dell’era post Bruno Da Re di scegliere in tutta tranquillità gli altri tre atleti (centrali e opposto) senza alcun vincolo di nazionalità. Un caso più unico che raro nel nostro campionato.

«A nome del Consiglio di Amministrazione di Trentino Volley riporto tutta la nostra felicità, soddisfazione ed orgoglio di poter offrire a tutti i tifosi questa triplice grande notizia. – spiega proprio il presidente Bruno Da Re - Siamo consapevoli che Daniele, Alessandro e Riccardo rappresentino un blocco unico, la spina dorsale attuale e futura della nostra squadra. Gli accordi sono stati siglati nel giro di pochi giorni e praticamente in maniera contemporanea da ognuno di loro; un bellissimo segnale di continuità e della volontà del club di proseguire insieme un percorso che, ci si augura, possa essere ancora ricco di soddisfazioni».