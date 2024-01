Final four di Coppa Italia al via: per l'Itas c'è Monza

Prende il via sabato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la Final Four di Del Monte Coppa Italia 2024. L’Itas Trentino sarà protagonista della prima semifinale, in cui sfiderà la Mint Vero Volley Monza: fischio d’inizio programmato per le ore 16. Diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

La formazione gialloblù si presenta in Emilia forte di sei vittorie nelle prime sette partite giocate nel 2024 (unica sconfitta il 17 gennaio in casa col Rzeszow) e del primo posto in classifica di SuperLega con tre lunghezze di vantaggio su Perugia. Una posizione che aveva anche al termine del girone d’andata, che ha consentito ai Campioni d’Italia di occupare la testa di serie numero uno del tabellone. Per provare a centrare l’accesso alla Finale di Coppa Italia, già staccato nelle ultime due edizioni del trofeo, bisognerà confermarsi anche in questa partita da dentro o fuori.

«È un appuntamento a cui teniamo molto, perché da sempre rappresenta un fine settimana di gare di altissimo livello. – ha specificato l’allenatore Fabio Soli - Ci arriviamo con la consapevolezza di aver fatto tanto per essere fra le quattro squadre che si contenderanno il trofeo e che non è assolutamente scontato parteciparvi. A maggior ragione vogliamo dire la nostra il più possibile, per proseguire il percorso di crescita messo in atto in questi mesi. In Semifinale affronteremo un’ottima squadra come Monza, che in campionato sta dimostrando tutte le sue qualità e che, per arrivare a Bologna, ha eliminato una grande squadra come Civitanova. Un aspetto importante sarà trasformare subito in energia positiva la grande attesa che ho percepito nell’ambiente in vista di questo weekend di gare. Servirà una prestazione concreta ed attenta, fatta di tutti quei contenuti emotivi e tecnici che ci hanno accompagnato nel positivo cammino sostenuto sino ad oggi».

Raggiunta Bologna nella tarda mattinata odierna, i gialloblù svolgeranno nel pomeriggio di oggi un allenamento di circa novanta minuti all’Unipol Arena; occasione utile per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di grandissime dimensioni e per testare ulteriormente la propria condizione.

Si tratta della 17ª Final Four di Coppa Italia di sempre del Club di via Trener; ventidue le partecipazioni complessive alla competizione, vinta nel 2010 superando in semifinale Modena (3-0) e poi Cuneo (3-1, il 31 gennaio a Montecatini) e curiosamente due volte nell’anno solare 2012: edizione 2011/12 a Roma, avendo la meglio su Belluno (3-0) e Macerata (3-2), fra il 18 e 19 febbraio ed edizione 2012/2013 al Forum di Assago, ottenuta superando Vibo Valentia (3-0) e Macerata (3-1) fra il 29 e 30 dicembre.

Gli avversari

Quella di sabato per la Mint Vero Volley Monza sarà una partita storica: mai prima d’ora infatti il Club brianzolo aveva disputato una semifinale di Coppa Italia maschile. Lo farà in questo caso grazie al successo casalingo per 3-1 nei quarti di finale su Civitanova, che aveva confermato quanto di buono fatto in campionato sino a quel momento (quarta posizione al termine del girone d’andata, chiuso con venti punti). L’avvio del ritorno ha garantito meno soddisfazioni, anche a causa di qualche problema fisico accusato recentemente da diversi effettivi; la squadra di Eccheli ha infatti perso quattro delle cinque partite sin qui giocate (l’ultima mercoledì sera in casa con Verona), ottenendo l’intera posta in palio solo a Taranto (3-1). I punti di forza del sestetto rossoblù sono il palleggiatore brasiliano Kreling, i canadesi Szwarc (opposto ottavo bomber del torneo e settimo attaccante) e Maar, martello molto efficace non solo a rete ma anche in battuta. Al centro l’ex di turno Galassi forma con Di Martino una coppia molto completa ed efficace in particolar modo a muro. In dubbio la presenza del martello giapponese Takahashi, che nel corso del match di mercoledì sera con Verona ha riportato un problema alla caviglia sinistra.