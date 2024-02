C'è di nuovo Monza sulla strada dell'Itas Trentino

Dopo la parentesi legata alla Final Four di Coppa Italia, nell’imminente weekend torna in campo la regular season SuperLega con il diciassettesimo turno, il sesto del girone di ritorno. L’Itas Trentino maschile sarà impegnata in trasferta, facendo visita alla Mint Vero Volley Monza in uno dei tre anticipi programmati per oggi, sabato 3 febbraio. Alla Opiquad Arena fischio d’inizio previsto per le ore 20. Diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

A sette giorni dalla semifinale di Bologna, i campioni d’Italia sfidano lo stesso avversario che all’Unipol Arena ha imposto loro il ko al tie break. Il match mette in palio in questo caso punti importanti per proseguire la corsa solitaria in testa alla classifica: attualmente i gialloblù vantano tre lunghezze di vantaggio su Perugia.

«Tornare in campo a sette giorni di distanza dall’ultima partita proprio contro Monza è sicuramente particolare e molto stimolante. – spiega l’allenatore Fabio Soli alla viglia dell’impegno in Brianza - Avremo l’occasione di calarci nuovamente nel clima partita e capire quanto siamo riusciti a far tesoro degli eventi e dei pensieri relativi al match di sabato scorso, ben sapendo che con tutta probabilità ci attende un compito ancora più impegnativo del precedente perché giocheremo in casa della Mint e non in campo neutro. Sarà dunque una partita ricca di opportunità per ritrovare subito la nostra migliore versione, fatta di attenzione, determinazione e gioia di stare in campo, consapevoli di avere sempre la necessità di migliorarci».

L’Itas Trentino si presenterà in Brianza con tutti i quattordici effettivi della rosa e completerà la preparazione all’appuntamento nel primo pomeriggio odierno, svolgendo un allenamento di circa novanta minuti sul campo di gara, ospiti della Vero Volley Monza che ha gentilmente offerto spazio alla Opiquad Arena, vista l’indisponibilità della ilT quotidiano Arena. In questa occasione Trentino Volley giocherà la partita numero 588 di regular season, la numero 1.022 della sua storia riferita al settore maschile e andrà alla ricerca del successo 713° di sempre, che in campionato raccoglie consecutivamente da sette giornate (ultimo ko in Emilia, a Modena, il 10 dicembre).

Le avversarie

Quella di sabato sarà la quarta partita da giocare negli ultimi sette giorni per la Mint Vero Volley Monza; dopo la vittoria nella semifinale di Coppa Italia con l’Itas Trentino, la formazione brianzola ha infatti disputato anche l’andata della semifinale di Challenge Cup (vinta 3-0 in casa contro il Galatasaray mercoledì sera) oltre alla Finalissima di Bologna contro Perugia (persa domenica per 1-3). I tre recenti match hanno confermato la crescente condizione della formazione di Eccheli che, pur dovendo fare a meno di un giocatore importante come il giapponese Takahashi (infortunatosi alla caviglia in occasione della sfida casalinga con Verona), ha trovato un assetto efficace soprattutto grazie alla concretezza del proprio trio di palla alta. I canadesi Maar, Loeppky e Szwarc hanno infatti offerto un contributo notevole alla causa, innescati alla perfezione dal regista brasiliano Kreling. A motivare ulteriormente la compagine di casa ci sarà la necessità di tornare a vincere di fronte al proprio pubblico in campionato: a Monza il successo casalingo manca infatti dal 17 dicembre scorso; dopo il 3-0 su Padova sono infatti arrivate tre sconfitte consecutive (per 1-3 con Civitanova e al tie break con Modena e Verona).