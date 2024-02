Impegno da semaforo rosso per l'Itas femminile con Scandicci

Un’altra gara dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà. Dopo la prestazione incoraggiante offerta domenica scorsa contro Novara l’Itas Trentino farà visita alla Savino del Bene Scandicci, altra big del campionato, che annovera tra le proprie fila diverse stelle di livello internazionale, Antropova, Zhu e Ognjenovic su tutte. Il fischio d’inizio del match, che si disputerà al Pala Wanny di Firenze, valido per la sesta giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming su Volleyball World Tv.

In settimana le gialloblù hanno salutato due giocatrici, Valentina Zago e Madeleine Gates: la prima ha rescisso il contratto con il club, la seconda è rientrata anzitempo negli Stati Uniti per sottoporsi all’operazione alla spalla sinistra infortunata proprio a Palazzo Wanny nella recente gara di campionato contro Il Bisonte Firenze. Sarà a referto e pronta ad offrire il proprio contributo l’ultima arrivata, l’opposta olandese Iris Scholten, una preziosa alternativa a DeHoog in posto 2: l’ex giocatrice dello Shenzhen, conclusa a fine gennaio l’esperienza in Cina, ha svolto giovedì il suo primo allenamento con la maglia dell’Itas Trentino.

«Ci sono dettagli sui quali stiamo lavorando in palestra ogni giorno, che ci hanno tolto ritmo nelle ultime gare e che ci possono permettere di rimanere dentro la partita con maggiore continuità. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Quando si incontrano squadre così forti come la Savino del Bene Scandicci il cambio-palla diventa ancora più importante e questi dettagli saranno ovviamente determinanti».

Le avversarie

La società toscana nasce nel 2012 dalla fusione tra Savino del Bene e Unione Pallavolo Scandicci e milita ininterrottamente nella massima serie dal 2014. Negli ultimi sei anni si è rivelata una delle principali realtà del volley nazionale, raggiungendo per cinque volte la semifinale Playoff e conquistando una Challenge Cup e una Coppa Cev, titoli ottenuti nelle ultime due stagioni. Confermato in panchina Barbolini, in estate la Savino del Bene ha messo a segno colpi di mercato importantissimi, confermando le stelle Zhu e Antropova e assicurandosi la regista serba Ognjenovic, la laterale belga Herbots e la centrale brasiliana Carol. Attualmente occupa la quarta posizione in classifica a quota 41 punti, frutto di 14 vittorie ottenute nelle prime 18 gare stagionali. Ekaterina Antropova è la miglior marcatrice della squadra con 335 palloni a terra, seguita da Ting Zhu con 207 e Herbots con 157.