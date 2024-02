A Cuneo sfida diretta fra le ultime due della classe

Scivolata a -11 dalla quota salvezza, l’Itas Trentino affronterà la trasferta sul campo dell’Honda Olivero San Bernardo Cuneo consapevole di essere di fronte all’ultima chiamata per provare ad invertire la rotta e mantenere viva la speranza di potersi salvare. In terra piemontese si sfideranno la penultima e l’ultima forza del campionato, una rivincita del match che nel girone d’andata regalò alle gialloblù la prima ed unica vittoria stagionale.

Il fischio d’inizio del match, valido per la settima giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming su Volleyball World Tv.

Settimana senza intoppi di natura fisica in casa gialloblù con il coach Davide Mazzanti e il suo staff che hanno potuto lavorare al meglio per preparare la delicata trasferta cuneese. L’intera rosa sarà regolarmente a disposizione, eccezion fatta ovviamente per Gates, rientrata anzitempo negli Stati Uniti.

«Stiamo lavorando per avere un cambio-palla più fluido e per mettere maggiore pressione sul centro della rete. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - In settimana siamo cresciuti, ma l’aspetto in cui dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità è la capacità di stare insieme nei momenti difficoltà. Ci sono fasi durante la gara in cui alcuni break che subiamo ci restano mentalmente addosso per troppo tempo».

Le avversarie

Il Cuneo Granda Volley è stato fondato nel 2003 e ha acquisito il titolo della Serie A1 nella stagione 2018/2019, categoria in cui milita ininterrottamente per il sesto anno consecutivo. In estate, confermato in panchina il tecnico Massimo Bellano, ha operato diversi innesti all’interno del suo roster, potenziandolo con gli arrivi delle laterali Anna Haak e Stigrot, dell’opposto Enweonwu, della centrale francese Sylves e del libero Scognamillo. In campionato occupa la penultima posizione, con nove lunghezze di vantaggio su Trento e un ritardo di due punti dalla zona salvezza. Miglior marcatrice della squadra è la schiacciatrice Stigrot con 219 punti, seguita da Adelusi con 173.