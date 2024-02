Amelie Pixner: «Contro Mandello una vera vittoria di squadra»

Il successo per 3-0 contro il Mandello Cartiere dell'Adda, conquistato sabato scorso a Cognola, è uno dei più importanti della stagione per la Trentino Energie, dato che ha permesso all'Argentario di scavalcare le comasche al secondo posto in classifica. A fine match abbiamo raccolto le impressioni della giovane centrale Amelie Pixner, alla prima esperienza da titolare in serie B.



