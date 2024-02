L'Itas Trentino femminile si rimette in moto sfidando Chieri

A distanza di quasi un mese l’Itas Trentino ritrova ilT quotidiano Arena. Dopo due trasferte, una delle quali ha portato in dote il secondo successo contro Cuneo, e una settimana di sosta in concomitanza con la Final Four di Coppa Italia, le gialloblù di coach Mazzanti torneranno ad esibirsi di fronte ai propri tifosi nell’impegnativa gara casalinga che le vedrà opposte alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, quinta forza del campionato e squadra reduce sia dalla Final Four di Coppa Italia, sia dal recentissimo successo su Parigi nella semifinale d’andata della Coppa Cev.

Un incontro, dunque, tanto complicato quanto importante per l’Itas Trentino, alla ricerca di preziosi punti per cercare di avvicinarsi al terz’ultimo posto in classifica, che vale la permanenza in categoria. Il fischio d’inizio del match, valido per l’ottava giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming su Volleyball World Tv.

«Domenica sarà particolarmente importante riuscire ad offrire una prestazione consistente nel fondamentale dell’attacco. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - La scelta dei colpi, insieme alla qualità di battuta e della difesa, sono stati infatti gli argomenti più trattati nelle ultime due settimane, in cui abbiamo potuto lavorare con maggiore tranquillità in palestra: domenica sarà importante metterli in campo fin da subito».

Le avversarie

Il Chieri ’76 Carol nasce nel 2009 acquisendo il titolo per partecipare al campionato di Serie B2. Nel 2017/2018 vince i Playoff di A2 salendo nella massima serie, dove milita ininterrottamente da sei anni. Lo scorso anno conquista i suoi primi titoli europei, aggiudicandosi la Wewza Cup e la Challenge Cup mentre nel campionato italiano ha raggiunto per tre volte i quarti di finale dei Playoff. In estate, confermato in panchina il tecnico Giulio Bregoli, ha operato numerosi innesti importanti, dalla regista Malinov alla centrale Zakchaiou, fino all’opposto Anthouli e alle laterali Kingdon Rishel, Omoruyi e Skinner. Miglior realizzatrice della squadra è l’opposta Grobelna con 289 punti, seguita da Skinner con 271.