I Diavoli Rosa conquistano il 18° «Memorial Maikel Brugnara»

Il Trentino sta diventando terreno di conquista per i Diavoli Rosa. Il fertile vivaio della società di Brugherio domenica ha aggiunto al proprio palmares anche il «Memorial Maikel Brugnara», torneo maschile under 15 organizzato dall’Argentario Calisio Volley, un successo che fa il paio, in provincia, con quello conquistato a giugno a Borgo Valsugana, dove si portò a casa lo scudetto nazionale under 17. In comune, con quella esperienza, c’è anche l’allenatore, Moreno Traviglia, che pure in questa occasione ha trionfato con percorso netto, fatto di sole vittorie, senza lasciare per strada alcun set.

I Diavoli Rosa, che hanno portato a Trento anche una seconda squadra classificatasi 18ª, hanno infatti vinto gli incontri del sabato mattina contro Acv Miners e La Piave, poi quelli del pomeriggio contro Prata e Bologna, la domenica hanno poi battuto Padova nei quarti di finale, il C9 Arco Riva in semifinale e il Colombo Genova in finale, una striscia fatta di soli 2-0.

Una finale a senso unico

In finale ci ha provato il Colombo Genova a mettere in difficoltà la corazzata lombarda, ma il servizio dei Diavoli ha limitato moltissimo la qualità del gioco della squadra ligure, che qui aveva vinto nel 2017, e la sfida si è chiusa per 2-0 con parziali nettissimi, 25-15 e 25-18. Nel primo set l’equilibrio è durato fino al 5-5, poi i servizi al salto di Moro hanno scavato il primo solco, che si è via via approfondito; nel secondo i monzesi sono scappati via sul 5-9, ma il Colombo è riuscito a rimontare fino al 12-12, per poi ritrovarsi sotto 16-12 quando in battuta è andato Bevilacqua, che ha poi firmato anche il muro del 17-10 e lo smash del 18-14. L’ultimi punto lo ha realizzato Volpara.

I Diavoli hanno affrontato la finale con Bevilacqua in regia, Moro opposto, Natale e Volpara in banda, Melchiorre e Mortato centrali, Ardizzi libero. Il Colombo con Bontempo in regia, Ajmar opposto, Rogai e Della Lena in banda, Iaccheri e Silipigni al centro, Caruso libero.

Il cammino delle trentine

Anche la finale per il 3° posto è stata a senso unico. Il C9 Arco Riva ha fatto il possibile per riscattare l’inevitabile sconfitta incassata in semifinale contro i Diavoli Rosa, ma il Desio Brianza ha messo in campo sempre qualcosa in più, anche in questo caso facendo la differenza con il servizio e si è imposto per 2-0 senza grandi difficoltà, ma questo non inficia l’ottimo percorso compiuto dai ragazzi di Sergio Hoffer, che dopo aver vinto il proprio girone nella seconda fase sono riusciti anche ad imporsi per 2-0 nel quarto di finale contro l’Invicta Grosseto e a guadagnarsi quindi l’accesso fra le fab four.

Per quanto concerne le altre squadre trentine, ha faticato fin troppo l’Itas Trentino che nel primo turno aveva perso solo un match contro il Desio Brianza (1-2), ma nel secondo ha prima ceduto una frazione all’Sts Bolzano e poi è uscita a mani vuote dal confronto con Padova (0-2), uscendo così dal tabellone delle prime otto. Nei quarti ha poi perso per 2-0 contro Bologna, nelle semifinali per il 9° posto è stata sconfitta per 2-0 da San Donà e nella finale per il 15° posto è stata battuta dal Calci per 2-1.

In quanto ai Miners, si sono guadagnati il 21° posto finale superando per 2-0 la Promovolley e per 2-1 l’Sts Bolzano nelle ultime due partite del torneo. Gli altoatesini hanno comunque vinto un match, la semifinale per il 22° posto, battendo per 2-0 l’Avolley Schio. La Promovolley è stata ripescata a pochi giorni dal torneo per rimpiazzare una defezione e si è presentata al via con un organico ridotto, che ha comunque maturato esperienza.

Gli mvp della 18ª edizione

Dopo la premiazione delle squadre sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali: refista dei Diavoli Pietro Bevilacqua è stato premiato come miglior palleggiatore, Lorenzo Ardrizzi miglior libero e Daniele Volpara mvp, mentre il premio riservato al miglior attaccante è andato a Nicola Massari del C9 Arco Riva.

La classifica finale: 1ª Diavoli Rosa Powervolley, 2ª Colombo Genova, 3ª Desio Volley Brianza, 4ª C9 Arco Riva, 5ª Kioene Padova, 6ª Marino Pallavolo, 7ª Lube Civitanova, 8ª Invicta Grosseto, 9ª Pallavolo Bologna, 10ª Diaenergy Montichiari, 11ª Bper Anderlini Modena, 12ª Volley Treviso, 13ª Vero Volley Pubbliteam, 14ª Volley Team San Donà, 15ª Vbc Calci, 16ª Itas Trentino, 17ª Volley Prata, 18ª Powervolley Diavoli, 19ª La Piave Volley, 20ª Volley Game Falconara, 21ª Acv Miners, 22ª Sts Bolzano, 23ª Avolley Schio, 24ª Promovolley

L’organico dei Diavoli Rosa Powervolley: Emanuele Piazza, Leonardo Branchesi, Daniele Volpara, Lorenzo Melchiorre, Lorenzo Moro, Matteo Stefani, Kento Mortato, Riccardo Bergognoni, Guglielmo Papi Rossi, Gabriele Natale, Pietro Bevilacqua, Leonardo Tragni, Lorenzo Ardizzi, Fabio Dasaro. Allenatore Moreno Traviglia

L’organico del Colombo Genova: Samuele Ajmar, Federico Iaccheri, Alessio Rogai, Marco Silipigni, Eros Anighoro, Daniele Consiglio, Dario Cacciabue, Arturo Della Lena, Niccolò Profumo, Alessio Moracchioli, Gianmarco Cravea, Andrea Caruso, Erik Anighoro, Matteo Bontempo. Allenatore Pietro Merello

L’organico del Desio Volley Brianza: Davide Brunati, Andrea Rizzo, Niccolò Strada, Samuele Storini, Riccardo Pometto, Tommaso Bellaciccio, Nicholas Pipitone, Marco Ornaghi, Edoardo Marella, Riccardo Cattaneo, Luca Marella, Filippo Mauri, Martino Pedrotti, Thomas Primerano. Allenatore Riccardo Ballabio

L’organico del C9 Arco Riva: Luca Profumo, Massimo Santoni, Elia Giovanazzi, Matteo Benuzzi, Ludovico Morandi, Jacopo Mosna, Tommaso Pellegrini, Alessandro Oradini, Nicola Massari, Daniele Boccagni, Matteo Lutterotti, Emilio Beck. Allenatori: Carlo Benuzzi e Sergio Hoffer

L’albo d’oro della manifestazione

2024 - Diavoli Rosa Milano

2023 - Volley Treviso

2022 - Tonoli Nyfil Montichiari

2019 - Lube Civitanova

2018 - Segrate Volley 1978

2017 - Colombo Genova

2016 - Trentino Volley

2015 - Giavì Pedara Volley

2014 - Segrate Volley 1978

2013 - Volano Volley

2012 - Segrate Volley 1978

2011 - Auxulium Schio

2010 - Volley Game Falconara

2009 - Volley Game Falconara

2008 - Dinamis Falconara

2007 - Schio Sport

2006 - Schio Sport