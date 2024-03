Per l'Itas Trentino c'è la sfida di Roma all'orizzonte

Posticipata al 20 marzo la sfida casalinga contro Bergamo, originariamente prevista per mercoledì scorso, l’Itas Trentino tornerà in campo domenica 10 marzo per affrontare in trasferta l’Aeroitalia Smi Roma, compagine in salute che occupa l’ottavo posto in classifica. Per le gialloblù di coach Mazzanti la trasferta sul campo delle capitoline sarà il quart’ultimo impegno della stagione, con il terz’ultimo posto che vale la permanenza in categoria distante ora ben undici lunghezze.

Il fischio d’inizio del match, valido per l’undicesima giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 17 al Palazzetto dello Sport di Roma, con diretta streaming su Volleyball World Tv.

Gialloblù al completo in vista della seconda trasferta consecutiva dopo quella di domenica scorsa a Pesaro. In settimana la squadra si è allenata regolarmente senza intoppi di natura fisica per preparare al meglio la sfida sul campo delle capitoline.

«La cosa che dobbiamo ricercare in queste ultime quattro gare della stagione è l’aspetto sul quale abbiamo fatto più fatica in questi primi due mesi insieme, ovvero la capacità di disputare una gara di squadra mantenendo una costanza di rendimento per tutta la partita. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - Le fatiche e gli sforzi che facciamo durante la settimana in palestra devono tradursi nel miglioramento in partita di questi due fondamentali aspetti».

Le avversarie

Il Volley Group Roma nasce nel 2013 come consorzio fra tre realtà pallavolistiche dell'area di Roma Sud partecipando al campionato di B2. Esordisce in A2 nel 2018 grazie all’acquisizione del titolo di San Lazzaro, ma dopo la retrocessione muta il suo nome in Roma Volley Club e beneficia del ripescaggio in A2. Nel 2020/2021 si aggiudica la Pool Promozione di A2 e sale nella massima serie ma retrocede immediatamente. Nel 2022/2023 domina il campionato di A2 e sale nuovamente in A1. In estate ha confermato il coach Cuccarini e l’ossatura della squadra che ha ottenuto il salto di categoria, dalla regista Bechis all’opposta Bici, fino alle ex Trentino Rosa Rucli, Melli e Rivero, assicurandosi inoltre la centrale brasiliana Ana Beatriz. Migliore realizzatrice della squadra è l’opposta Bici con 439 punti, seguita da Rivero con 242.