Domenica al PalaPanini l'Itas gioca per portarsi sul 2-0

Si gioca domenica 10 marzo a Modena gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 maschile. L’Itas Trentino scenderà in campo per la seconda volta in questa stagione al PalaPanini a caccia di una nuova vittoria, che le faccia avvicinare la qualificazione alle semifinali, essendo avanti nella 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 16: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

Il rotondo successo di mercoledì sera di fronte al pubblico amico ha permesso ai Campioni d’Italia di iniziare col piede giusto i propri Play Off e di guardare quindi con più fiducia alla trasferta di questo fine settimana, in cui Podrascanin e compagni proveranno a concedere il bis per indirizzare ulteriormente il confronto.

«Siamo contenti di essere avanti 1-0 nella serie, perché, viste le circostanze, ottenere il punto del provvisorio vantaggio era tutt’altro che scontato, ma questo ormai fa parte del passato ed è giusto focalizzarci ora su gara 2. – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli - Domenica a Modena ci aspetta un match impegnativo; tutti coloro che conoscono questo sport sanno quanto il PalaPanini possa essere un fattore fondamentale, specialmente nei Play Off Scudetto. Abbiamo vinto gara 1 grazie ad una solida prova di squadra, fra cuore, carattere e determinazione. Siamo assolutamente consci che, se vorremo dire la nostra anche in questa occasione, dovremo riproporre una prestazione di livello, provando a migliorare quei dettagli tecnico-tattici in cui abbiamo ancora margine per farlo».

Gli avversari

La Valsa Group Modena attende la visita dei Campioni d’Italia pronta a far pesare a sua volta il fattore campo. Da quando Alberto Giuliani si è seduto sulla panchina degli emiliani al PalaPanini sono arrivate infatti solo vittorie: tre consecutive contro Cisterna, Taranto e Catania. Un ruolino di marcia che ha consentito di staccare la qualificazione ai Play Off Scudetto, sino a poche settimane prima fortemente in bilico. Nell’unico precedente stagionale interno con Trento (10 dicembre, sfida valevole per il nono turno di regular season), oltretutto, i canarini avevano ottenuto il successo in quattro set, rimontando l’iniziale vantaggio ospite. Per il club geminiano quella di domenica sarà la prima partita casalinga della sua trentanovesima presenza nei Play Off Scudetto: nessun’altra società ne può vantare così tante, tenendo conto che da quando sono stati introdotti ha fallito l’accesso solo in tre occasioni (edizioni 2004, 2005 e 2009). Modena Volley è anche il sodalizio che ha iscritto più volte il proprio nome dell’albo d’oro del campionato (dodici, la prima nel 1970).