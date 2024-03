Questa sera a Civitanova servono due set o il golden

Si gioca questa sera (giovedì) all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche la gara di ritorno di semifinale di 2024 CEV Champions League - ultimo turno prima della Finale del 4/5 maggio (in sede ancora da ufficializzare). La Trentino Itas sarà di scena sul campo della Cucine Lube, già superata per 3-1 all’andata, per provare a conquistare la qualificazione. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e in streaming gratuito su DAZN.

Dopo il promettente risultato ottenuto sette giorni fa in casa, un 3-1, i gialloblù tornano nelle Marche per cercare di staccare il pass per la Finale della massima competizione continentale, già disputata due volte nelle ultime tre edizioni. Per riuscirci effettivamente servirà aggiudicarsi almeno due set, tenendo conto che per passare il turno è necessario ottenere quantomeno un punto, oppure assicurarsi anche solo il golden set al termine della gara ufficiale qualora fossero stati i padroni di casa ad aggiudicarsela per 3-0 o 3-1.

«Il risultato della gara di andata è senza dubbio positivo ma, di fatto, serve solo per mantenere ancora intatte le nostre chance di qualificazione in vista della partita da giocare a Civitanova Marche. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli - Per ambire a staccare il pass per la Finale dovremo mettere in campo lo stesso atteggiamento mostrato a Trento mercoledì scorso: umile, determinato e resiliente contro un avversario di altissimo livello, che ha dimostrato, giusto pochi giorni fa contro Monza in gara 3 dei quarti dei Play Off, quanto possa essere pericoloso e sempre vivo di fronte al proprio pubblico».

Per ottenere l’accesso alla Finale di Champions League alla Trentino Itas serve vincere (almeno) due set nella gara di giovedì sera; grazie al successo nel match d’andata alla ilT quotidiano Arena per 3-1, i gialloblù potranno infatti perdere anche al tie break per evitare l’ipotesi golden set, che si giocherà quindi solo in caso di vittoria al massimo in quattro parziali dei marchigiani. Chi avrà la meglio affronterà nella Finale del 4/5 maggio (sede ancora da ufficializzare) la vincente di Jastrzebski-Ziraat Ankara (3-0 nel match d’andata, il ritorno stasera in casa dei turchi).

Gli avversari

Il successo in gara 3 dei quarti di finale Play Off Scudetto, ottenuto domenica sera in casa contro Monza, ha consentito alla Cucine Lube Civitanova di restare in corsa su due fronti: Play Off Scudetto e Champions League. L’appuntamento da dentro o fuori di giovedì potrà aprire o chiudere le porte alla quarta Finale di Champions League della storia del Club marchigiano, che di semifinali ne ha invece disputate ben otto compresa quella in corso. Rispetto a quanto accade nel campionato italiano, in occasione di tutte le partite internazionali l’allenatore Gianlorenzo Blengini può utilizzare tutte le proprie bocche da fuoco senza alcun tipo di limitazione nel numero di stranieri da schierare contemporaneamente in campo. Su palla alta, quindi, potrebbe esserci ancora spazio per il trio di palla alta Lagumdzija (146 punti nella competizione), Nikolov (25 palloni vincenti all’andata) e Yant (27 volte a referto domenica sera), potendo utilizzare allo stesso tempo anche il centrale francese Chinenyeze. Il recupero di Zaytsev (ultimato da una settimana, tant’è vero che lo schiacciatore italiano è partito in starting six domenica scorsa contro Monza) offre un’ulteriore alternativa al tecnico dei cucinieri.