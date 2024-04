La sfida continua, questa sera gara-4 fra Monza e Itas Trentino

Si gioca questa sera all’Opiquad Arena di Monza gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto. Per la seconda volta nella serie, l’Itas Trentino sarà di scena in Brianza, andando a caccia della terza vittoria sulla Mint Vero Volley che le garantirebbe la qualificazione alla Finale, essendo avanti 2-1. Fischio d’inizio programmato per le 20.30, con diretta su Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

I campioni d’Italia si preparano a vivere l’ultimo confronto esterno della serie con la possibilità di giocarsi la seconda di tre opportunità per ottenere l’accesso al turno conclusivo del tabellone.

«Affrontiamo questa trasferta con una duplice consapevolezza: le difficoltà che incontreremo e gli strumenti in nostro possesso per affrontarle. – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli - Con il modulo a tre schiacciatori la Mint pratica, infatti, un gioco efficace ed equilibrato in entrambe le fasi e può permettersi di affrontare alcune rotazioni di ricezione con quattro elementi invece che i classici tre. Dal canto nostro, abbiamo avuto tre giorni per recuperare le energie e prepararci a quella che ci aspettiamo essere una vera e propria battaglia sportiva, in cui conteranno tantissimo sia il gioco sia i contenuti emotivi. Questa sarà per noi un’occasione per tornare ad esprimere la nostra pallavolo contro un avversario di tutto rispetto».

Il tecnico gialloblù dovrà fare ancora a meno del regista Sbertoli, ma recupererà Rychlicki, che già martedì mattina è tornato regolarmente ad allenarsi col gruppo dopo aver dovuto lasciare il campo nel corso del quarto set di gara 3 per crampi. In favore dell’Itas Trentino parla una importante tendenza stagionale: non ha mai perso due partite di fila.

Gli avversari

La Mint Vero Volley riceverà per la terza volta in questa stagione la visita dell’Itas Trentino con la necessità di riuscire a difendere per la prima volta il fattore campo per continuare a sperare nella qualificazione alla prima Finale Scudetto della sua storia, eventualmente la terza della stagione dopo quelle di Challenge Cup e Coppa Italia. Solo un successo nell’impianto amico, che si preannuncia anche in questo caso gremito di tifosi, potrebbe infatti consentire alla formazione di Eccheli di riportare quindi la serie alla ilT quotidiano Arena per la quinta e decisiva sfida e andare alla ricerca della seconda qualificazione ottenuta a gara 5 nel tabellone di questa edizione dei Play Off Scudetto, dopo quella nei quarti di finale giocati contro Civitanova. Il recupero di Maar e la sua grande prova unita a quella degli altri due attaccanti di palla alta (73 punti in tre in gara 3) probabilmente consiglieranno il tecnico dei padroni di casa di continuare sulla strada del modulo con tre schiacciatori.

La partita sarà diretta da Giuseppe Curto (primo arbitro di Gorizia) e Dominga Lot, secondo fischietto di Santa Lucia di Piave (Venezia).