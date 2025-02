Per Marcelo Mendez pronto un biennale con la Trentino Volley

Non si è fatta trovare impreparata all’annuncio alla partenza di Fabio Soli verso la panchina della nazionale slovena, la Trentino Volley, che aveva cominciato a sondare da tempo il mercato per cercare il suo possibile sostituto. Nessuna decisione definitiva era stata presa fino a quando non si è capito che il tecnico modenese aveva giocato d’anticipo cercandosi una sistemazione di prestigio alla guida di una nazionale europea di primo piano, poi però gli eventi hanno messo il club di via Brennero nelle condizioni di dover accelerare, raggiungendo un accordo su base biennale con l’attuale allenatore della nazionale argentina e dello Jastrzebski Wegiel Marcelo Mendez.

La trattativa non è stata semplice, in primo luogo perché inizialmente domanda ed offerta erano abbastanza distanti ed in secondo luogo perché Mendez non vuole rinunciare alla nazionale argentina fino al termine del Campionato del Mondo e quindi non arriverà a Trento fino alla fine di settembre. Per la nazionale biancoceleste la manifestazione iridata prenderà il via il 14 settembre, sfidando la Finlandia, proseguirà contro Corea del Sud il 16 e Francia il 18 settembre. Poi si passerà alla fase ed eliminazione diretta e se ne dovranno attenderne gli esiti. Su questo punto la società ha dovuto quindi cedere e non potrà contare su di lui per la preparazione estiva, così come non potrà contare su tutti gli atleti impegnati nelle Filippine.

Marcelo Mendez, nato a Buenos Aires il 20 giugno del 1960, è uno dei tecnici più conosciuti del mondo, per il suo palmares, per la lunghezza del suo curriculum e per il grande numero di club che ha guidato. Da atleta ha giocato nel ruolo di centrale fino al 1992, militando anche nei club di A2 italiani di Sala Consilina e Jonica Volley, poi ha cominciato la carriera di allenatore nello stesso River Plate dove aveva chiuso la carriera agonistica, rimanendovi per ben 12 stagioni consecutive. In seguito si è aperto per lui il ciclo spagnolo, guidando il Palma Volley dal 2004 al 2009 con una incursione nella nazionale iberica dal 2007 al 2008, per poi spostarsi in Brasile, prima al Monte Claros per una stagione, poi al Sada Cruzeiro per altre dodici stagioni, ovvero fino al 2021. Chiusa la fase carioca della carriera, ha aperto quella polacca, guidando per una stagione il Resovia e per tre lo Jastrzebski Wegiel, con il quale ha disputato due finali di Champions League consecutive, entrambe perse contro Zaksa e Trentino Volley. In parallelo allena la selezione argentina dal 2019.

Nella sua personale bacheca sono già entrati due scudetti argentini, tre spagnoli, sei brasiliani, due polacchi, sette campionati sudamericani per club e tre mondiali per club.

Nel frattempo nuovi rumors abbastanza autorevoli vorrebbero Fabio Soli, il prossimo anno, non solo sulla panchina della nazionale slovena, ma anche su quella della Rana Verona al posto di Radostin Stoytchev, che potrebbe cambiare ruolo all’interno della società o anche lasciarla. In questo caso, ovviamente, la società scaligera dovrebbe pagare la penale di 100.000 euro per il suo doppio incarico.