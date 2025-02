Per l'Itas Trentino anticipo contro una Monza affamata

Si gioca nell’imminente weekend il ventesimo turno di regular season SuperLega, nel quale l’Itas Trentino maschile sarà protagonista di uno dei due anticipi programmati per sabato 15 febbraio, scendendo in campo all’Opiquad Arena di Monza per affrontare la Mint Vero Volley. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT "VBTV".

Dopo quello di Chaumont, sostenuto martedì sera, i campioni d’Europa si preparano a vivere il secondo impegno in trasferta della settimana, giocando per la terza volta in questa stagione contro Monza. L’obiettivo è quello di ottenere un altro risultato positivo per continuare a concorrere per il primo posto finale in classifica e, al tempo stesso, tenere a debita distanza Civitanova, che insegue a sei lunghezze e fra otto giorni sarà di scena alla ilT quotidiano Arena per il penultimo turno di campionato.

«Mi aspetto una Monza affamata di punti salvezza, che giocherà questa partita sicuramente con il coltello fra i denti. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione - Sarà quindi necessario interpretare sin dall’inizio la partita con determinazione, ben sapendo che in questi casi non conta la differenza di classifica bensì la voglia di vincere tradotta in qualità di gioco. Il punto focale del match sarà la nostra fase di break point, che avrà il compito di mettere in difficoltà la loro distribuzione di gioco, tenendo che il palleggiatore Kreling è sicuramente tra i migliori al mondo nel ruolo».

Il tecnico gialloblù recupera il secondo alzatore Acquarone (che ha smaltito l’attacco influenzale), ma dovrà fare ancora a meno dello schiacciatore Bristot. La squadra completerà la preparazione all’incontro con l’allenamento nel primo pomeriggio odierno alla ilT quotidiano Arena e poi con quello di rifinitura sul campo di gara nella mattinata di sabato. In questa occasione Trentino Volley disputerà la 35ª partita ufficiale della stagione, la 1.079ª in assoluto della storia del suo settore maschile ed andrà alla ricerca del successo numero 437 in regular season, dove non perde dal primo dicembre (1-3 a Civitanova); successivamente in campionato ha messo insieme sette vittorie consecutive.

Gli avversari

Il solo punto strappato da Taranto domenica scorsa nel match casalingo con Cisterna ha fatto nuovamente scivolare all’ultimo posto solitario in classifica la Mint Vero Volley Monza. I brianzoli erano riusciti quantomeno a condividere il fanalino di coda la settimana prima grazie al successo interno per 3-1 con Padova, ma ora, alla vigilia del terzultimo turno di regular season, si ritrovano di nuovo in zona retrocessione e quindi affronteranno l’Itas Trentino con la stretta necessità di conquistare punti per mettere pressione agli ionici, impegnati il giorno dopo a Civitanova Marche. Il campionato della formazione lombarda è stato condizionato da tante difficoltà, ma anche da qualche acuto notevole, come la vittoria al tie break con Civitanova dello scorso 26 dicembre o il 3-1 su Verona del 17 novembre, a conferma delle potenzialità di una rosa, che a lungo ha dovuto fare a meno della sua pedina più importante, Osmany Juantorena. Lo schiacciatore italo-cubano, grande ex di turno per aver collezionato 193 presenze ufficiali e 2.662 punti in maglia gialloblù fra il 2009 e 2013, vincendo quattro Mondiali per Club, due Champions League, due Scudetti, tre Coppe Italia ed una Supercoppa italiana, da qualche settimana è di nuovo a disposizione di Eccheli, ma non sempre ha trovato posto in campo, anche perché l’allenatore della Vero Volley ha spesso utilizzato, come accaduto domenica scorsa a Verona, la coppia di posto 4 straniera Rohrs-Marttila inserendo in diagonale a Kreling il giovane opposto Frascio. Dieci dei tredici punti che vanta in classifica Monza li ha ottenuti proprio all’Opiquad Arena, grazie a quattro vittorie in nove partite.