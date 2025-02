Mercoledì per l'Itas Trentino una sfida cruciale contro Brescia

Punta all’immediato riscatto l’Itas Trentino, uscita sconfitta nell’esordio nella Pool Promozione e determinata a rifarsi immediatamente già nel turno infrasettimanale, che mercoledì vedrà le gialloblù far visita alla Valsabbina Millenium Brescia. Quello con le lombarde sarà peraltro uno scontro diretto molto importante in ottica Playoff Promozione: l’Itas Trentino occupa infatti attualmente la quinta posizione in classifica, con quattro lunghezze di vantaggio proprio sulla Valsabbina.

Il fischio d’inizio del match, valido per la seconda giornata d’andata della Pool Promozione, è previsto per mercoledì 19 febbraio alle ore 20, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

L’unica assente sarà Dominika Giuliani, infortunatasi nel corso della sfida di domenica scorsa con Macerata. La schiacciatrice di Trento ha riportato la frattura composta del quinto metacarpo della mano sinistra con tempi di recupero stimabili attorno alle quattro settimane. Pronte a rimpiazzarle in posto 4 Aneta Zojzi e Virginia Ristori Tomberli, già alternatesi in diagonale a Kosareva nella seconda parte della sfida contro Macerata.

«Brescia arriva da una serie aperta di quattro vittorie consecutive, compreso il successo su San Giovanni in Marignano e per questo è una squadra da temere. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Michele Parusso - Rispetto alla sfida di Coppa Italia di dicembre ha cambiato qualcosa, inserendo nel suo roster una nuova giocatrice, Berger, che le regala ulteriori soluzioni in attacco e a muro. Vista l’assenza di Dominika, stiamo cercando anche noi il nostro nuovo assetto, ma siamo pronti per un’altra gara impegnativa con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in questa Pool Promozione».

Le avversarie

La Valsabbina Millenium Brescia, dal 2018 al 2021 protagonista nella massima serie, è alla sua quarta stagione consecutiva in A2. Nelle prime due annate ha sfiorato il ritorno in A1, arrendendosi nel maggio del 2023 proprio all’Itas Trentino nella finale dei Playoff Promozione, mentre lo scorso anno ha chiuso al secondo posto la Pool Salvezza. Quest’anno ha chiuso la quarto posto il girone A di Serie A2, guadagnandosi il pass per la Pool Promozione, dove ha esordito domenica scorsa sconfiggendo in quattro parziali Cremona. Il tecnico Matteo Solforati guida una squadra ricca di giocatrici di qualità ed esperienza, dall’opposta francese Davidovic alla laterale slovena Siftar, dalle centrali Meli e Tonello fino alla regista Scacchetti.