L'Itas Trentino cerca i tre punti nel recupero con Cisterna

Si gioca mercoledì presso ilT quotidiano Arena il recupero del dodicesimo turno di regular season. L’Itas Trentino maschile riceverà la visita di Cisterna nell’incontro che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 15 dicembre, quando però i gialloblù erano impegnati in Brasile per affrontare la Finale del Mondiale per Club 2024. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming (a pagamento) sulla piattaforma OTT VBTV.

Dopo due partite consecutive in trasferta durante la precedente settimana, la formazione gialloblù torna a giocare di fronte al proprio pubblico, inaugurando un miniciclo di tre impegni consecutivi fra le mura amiche in sette giorni, tenendo conto anche delle sfide che l’attendono nell’impianto di via Fersina sabato contro Civitanova (anticipo del penultimo turno di campionato) e il mercoledì successivo contro Chaumont (26 febbraio, ritorno dei quarti di finale di CEV Cup).

«Affrontiamo per la terza volta in questa stagione un avversario di valore come Cisterna, che nelle precedenti occasioni ha sempre saputo metterci in difficoltà grazie alle sue spiccate caratteristiche in fase di break point. – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione - Servizio, muro e difesa sono infatti fondamentali molto produttivi per la formazione pontina. In questa occasione, a differenza del precedente del 29 dicembre, potrà sfruttare le qualità del palleggiatore titolare Baranowicz, che ben sappiamo essere tra i migliori nel suo ruolo. Mi aspetto quindi una partita non semplice, a cui avvicinarsi con la massima determinazione, per continuare ad inseguire i nostri obiettivi».

L’Itas Trentino si presenterà al completo all’appuntamento, con Bristot che verosimilmente vestirà la maglia di secondo libero, consentendo a Pesaresi di indossare quella di quarto schiacciatore e quindi potenzialmente di essere utilizzato in seconda linea come cambio regolare per puntellare la ricezione. La squadra completerà la preparazione alla partita con gli allenamenti alla ilT quotidiano Arena di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di mercoledì mattina. L’incontro coinciderà con la partita numero 1.080 della storia gialloblù nel settore maschile, la trentaseiesima stagionale per i Campioni d’Europa, la 494^ casalinga.

Gli avversari

A cinquanta giorni di distanza dall’ultima volta, Cisterna Volley si presenta alla ilT quotidiano Arena al culmine di un buon momento di forma. La formazione pontina si è infatti issata sino al settimo posto in classifica (da condividere con Modena) grazie ad una striscia ancora aperta di quattro vittorie consecutive, tutte ottenute al quinto set: a Padova, in casa con Modena, a Taranto e, solo domenica sera, di nuovo fra le mura amiche contro Grottazzolina. Ottenere un risultato positivo anche mercoledì sera vorrebbe dire blindare in maniera aritmetica la qualificazione ai Play Off Scudetto, tenendo conto che proprio la Yuasa Battery nona della classe è attualmente staccata di cinque punti e ha quattro vittorie in meno dei laziali. La stagione della formazione allenata dallo spagnolo Falasca, arrivato nel 2023 per prendere il posto di Soli, è stata sino ad ora contraddistinta dalla grande incisività mostrata a muro (solo Trento e Perugia hanno realizzato più punti in questo fondamentale) ed in particolar modo dalla vena realizzativa del centrale serbo Nedeljkovic (55 block vincenti, il più prolifico del torneo) e dell’opposto francese Faure, andato a segno già 325 volte (quinto bomber). In seconda linea l’ex di turno Pace ha dimostrato anche nel Lazio le qualità per cui Trentino Volley due anni fa lo aveva scelto come alter ego di Laurenzano: è il miglior ricevitore del campionato. Ad inizio partita Trentino Volley gli riserverà un momento dedicato, in modo da celebrare le sue 46 presenze in maglia gialloblù fra il 2022 e 2024, periodo in cui ha contribuito alla vittoria di Scudetto e Champions League.