Michele Parusso: «Contro Macerata abbiamo sofferto i cambi»

Il suo esordio da primo allenatore sulla panchina dell'Itas Trentino femminile non è stato dei più fortunati, non solo per la sconfitta con la quale si è conclusa la partita di domenica contro la Balducci Macerata, ma anche perché ha perso almeno per un mese la schiacciatrice Dominika Giuliani. Michele Parusso può comunque solo guardare avanti e cercare di riportare la squadra sulla rotta che porta almeno ai playoff, ancora percorribile. La nostra intervista dopo il match di domenica.



