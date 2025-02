Domani contro Civitanova l'ultima casalinga di regular season

Si gioca nell’imminente fine settimana il ventunesimo turno di regular season della SuperLega Credem Banca. L’Itas Trentino sarà protagonista di uno dei due anticipi previsti per la giornata di sabato, ospitando alla ilT quotidiano Arena di Trento la Cucine Lube Civitanova: seconda contro terza forza del campionato. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT "VBTV".

Per la terza volta consecutiva nel mese di febbraio la formazione gialloblù affronta il proprio incontro in SuperLega nella serata di sabato, giocando in questo caso l’ultima partita casalinga della sua stagione regolare. Un appuntamento che mette in palio punti importanti per continuare la corsa al primo posto finale, da contendere sino a domenica 2 marzo a Perugia che attualmente, a parità di punti (51), resta davanti per miglior quoziente set.

«Quella di sabato con Civitanova sarà, senza dubbio, una sfida dai contenuti tecnici ed emotivi di alto livello. – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione - Abbiamo l’intenzione di fare del nostro meglio in questo finale di regular season e sappiamo perfettamente che la Lube è una squadra in grado di metterci in difficoltà con la propria qualità di gioco e con una rosa profonda, che offre tante possibili alternative. Sarà quindi necessario essere pronti ad adattarci rapidamente alle innumerevoli situazioni di difficoltà ma ancor più importante sarà esprimere una buona performance di squadra».

Gli avversari

La Cucine Lube Civitanova giunge a Trento per disputare la terza partita negli ultimi sei giorni: dopo aver superato per 3-1 domenica scorsa in casa Taranto, giovedì sera i biancorossi hanno infatti giocato cinque set a Padova, ottenendo il punto che serviva per assicurarsi matematicamente il terzo posto finale in regular season. Già certa della posizione da occupare nella griglia degli imminenti Play Off, la recente vincitrice della Coppa Italia ora può mettere nel mirino gli ultimi due obiettivi stagionali, tenendo conto che oltre al campionato è ancora in corsa per la Challenge Cup. Proprio per questa competizione martedì sarà di scena in Turchia per affrontare i padroni di casa dell’Sk Ankara nella semifinale di ritorno, partendo dalla vittoria per 3-0 dell’andata all’Eurosuole Forum. Nella recente partita giocata in Veneto, l’allenatore Giampaolo Medei ha tenuto precauzionalmente a riposo l’opposto turco Lagumdzija, che durante il match contro la Gioiella Prisma del precedente weekend aveva rimediato una distorsione di media entità alla caviglia destra; al suo posto in campo si è visto il croato Dirlic (12 punti). Regolarmente a disposizione Marko Podrascanin, il giocatore più atteso della partita perché per la prima volta tornerà a Trento da ex di turno dopo essere stato straordinario protagonista dei tre successi più recenti gialloblù (Supercoppa 2021, Scudetto 2023 e Champions League 2024) e aver firmato 1.375 punti in 187 gare ufficiali giocate, vestendo per 51 volte la fascia di Capitano. Trentino Volley lo omaggerà prima del fischio d'inizio con un momento dedicato.