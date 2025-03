Per l'Itas Trentino la sfida con Brescia è uno snodo cruciale

Il cammino nella Pool Promozione di Serie A2 femminile dell’Itas Trentino prosegue domenica con l’importantissima sfida casalinga che vedrà il sestetto di Michele Parusso ospitare al Sanbàpolis la Valsabbina Millenium Brescia. Quarantacinque punti in classifica per Trento, quarantatré per le lombarde, attualmente al sesto posto e prima delle escluse dal tabellone Playoff Promozione. Proprio per questo motivo la sfida di domenica avrà una valenza particolare in chiave futura, visto che Itas Trentino e Valsabbina sono in piena lotta tra loro per approdare alla post season. Il fischio d’inizio del match, valido per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Dopo la sconfitta incassata nella trasferta di Macerata, le gialloblù sono tornate immediatamente in palestra per preparare il delicato appuntamento casalingo di domenica: organico al completo con la sola eccezione di Dominika Giuliani, ancora ai box per l’infortunio alla mano subito nella gara inaugurale della Pool Promozione.

«Brescia è una squadra da non sottovalutare, in questa fase della stagione ha spesso cambiato formazione, anche per far fronte ad alcuni infortuni, riuscendo tuttavia a mantenere sempre un elevato livello di gioco. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Michele Parusso - Non dovremo pensare alle due precedenti vittorie ottenute in stagione contro di loro ma dovremo focalizzarci sull’approccio e sulla determinazione che abbiamo mostrato in quelle due occasioni».

Le avversarie

La Valsabbina Millenium Brescia, dal 2018 al 2021 protagonista nella massima serie, è alla sua quarta stagione consecutiva in A2. Nelle prime due annate ha sfiorato il ritorno in A1, arrendendosi nel maggio del 2023 proprio all’Itas Trentino nella finale dei Playoff Promozione, mentre lo scorso anno ha chiuso al secondo posto la Pool Salvezza. Quest’anno ha chiuso al quarto posto il girone A di Serie A2, guadagnandosi il pass per la Pool Promozione. Il tecnico Matteo Solforati guida una squadra ricca di giocatrici di qualità ed esperienza, dall’opposta francese Davidovic alla laterale slovena Siftar, dalle centrali Meli e Tonello fino alla regista Scacchetti. Attualmente occupa la sesta posizione in classifica con due punti in meno rispetto a Trento: nelle ultime quattro gare disputate ha ottenuto tre successi. Migliore realizzatrice della squadra è la laterale Siftar con 396 punti, seguita da Pistolesi con 298 e Meli con 292.

Sono due le ex della sfida: la regista dell’Itas Vittoria Prandi ha giocato a Brescia tra il 2016 e il 2018, mentre la centrale della Valsabbina Denise Meli ha militato a Trento nel 2022/2023.