L'Itas Trentino ci prova ancora contro San Giovanni

La terz’ultima giornata della Pool Promozione di Serie A2 femminile offrirà all’Itas Trentino la possibilità di provare a riscattare le recenti sconfitte rimediate all’andata e nella finale di Coppa Italia con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La capolista del girone, ormai ad un passo dalla promozione nella massima serie, sarà ospite delle gialloblù sabato alle ore 17 per una gara che metterà in palio tre punti ambiti da entrambe le formazioni: le riminesi puntano infatti a compiere il decisivo passo verso la Serie A1, mentre il sestetto di Michele Parusso è alla ricerca degli ultimi punti per garantirsi la quinta posizione finale che vale l’accesso al tabellone Playoff. Il fischio d’inizio del match, valido per la terza giornata di ritorno della Pool Promozione, è previsto per sabato alle ore 17 al Sanbàpolis, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

La preziosissima vittoria ottenuta domenica scorsa con Brescia ha regalato fiducia e morale all’Itas Trentino, attesa dall’ultima gara casalinga della Pool Promozione prima delle due trasferte consecutive in programma mercoledì 26 marzo sul campo di Costa Volpino e sabato 29 marzo a Messina. L’unica assente sarà Dominika Giuliani che sta proseguendo il percorso di recupero dopo l’infortunio alla mano accusato nella prima giornata della Pool Promozione e la successiva operazione.

«Arriviamo a questa partita reduci dall’importante vittoria ottenuta con Brescia, un successo che ci ha dato il giusto morale per poter lavorare al meglio durante questa settimana di avvicinamento alla sfida con San Giovanni in Marignano. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Michele Parusso - L’Omag-Mt non ha bisogno di presentazioni, è sicuramente motivata per portare a casa gli ultimi punti necessari per la promozione diretta nella massima serie. Nella gara d’andata abbiamo mostrato passi avanti nel gioco, confido che il fattore casa ci possa portare a giocarcela alla pari e magari a strappare qualche punto che ci permetterebbe di avvicinarci alla quota Playoff».

Le avversarie

La Polisportiva Adolfo Consolini è stata fondata nel 1970 e fino al 2012 ha militato nei principali campionati regionali. Nell’estate del 2013 acquista i diritti per partecipare alla Serie B2 debuttando in campo nazionale e nel 2015 sale in B1 grazie alla vittoria della quarta serie nazionale. L’ascesa delle riminesi non si arresta e nella stagione 2015/2016 concede il bis, vincendo la B1 e approdando in A2, campionato nel quale milita ininterrottamente da ben nove stagioni. I migliori risultati sono la vittoria della Coppa Italia di A2 del 2018 e del 2025 e la finale dei Playoff Promozione raggiunta nel 2017/2018. Quest’anno l’Omag-Mt ha chiuso al primo posto il proprio girone di Regular Season, ha messo in bacheca la Coppa Italia di A2 grazie al successo nella finalissima di Bologna con l’Itas Trentino e guida la Pool Promozione con cinque lunghezze di margine su Macerata. Migliore realizzatrice della squadra è l’opposta Ortolani con 427 punti, seguita dalla laterale Piovesan con 400.