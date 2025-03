L'Itas Trentino chiude la pool promozione Messina: serve un set

Il cammino nella Pool Promozione dell’Itas Trentino si concluderà sabato 29 marzo con la lunga trasferta sul campo dell’Akademia Sant’Anna Messina. Il punto strappato mercoledì sera a Costa Volpino ha permesso alle gialloblù di avvicinarsi ulteriormente al traguardo dei Playoff, ma per avere la certezza di chiudere la Pool Promozione al quinto posto a Prandi e compagne sarà necessario vincere un set nel match del PalaRescifina, così da non dover attendere il risultato che maturerà nella sfida tra Brescia e Altafratte, con le lombarde potenzialmente ancora in corsa per soffiare a Trento il quinto e ultimo pass per i Playoff Promozione, ai quali invece è già matematicamente qualificata Messina, attualmente al terzo posto in coabitazione con Busto Arsizio. Il fischio d’inizio del match, valido per la quinta ed ultima giornata di ritorno della Pool Promozione, è previsto per sabato alle ore 20.30 al PalaRescifina di Messina, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Così come nella trasferta di Costa Volpino non saranno a disposizione di coach Parusso le laterali Giuliani e Kosareva, entrambe ai box per infortunio.

«La partita di Messina sarà cruciale per entrambe le squadre, visto che noi siamo alla ricerca dei punti per assicurarci i Playoff, mentre le nostre avversarie puntano a migliorare il loro piazzamento finale in vista dell’ultima fase del campionato. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Michele Parusso - Per questo sarà una sfida intensa, con entrambe le squadre motivate a dare il massimo. All’andata non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco come avremmo voluto e questo ci dà uno stimolo in più per scendere in campo con determinazione. Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il gruppo ha lavorato con grande impegno e ha dimostrato di avere carattere. Vogliamo chiudere la Pool Promozione con una prestazione solida, consapevoli della nostra forza e del percorso fatto fino qui».

Le avversarie

L’Akademia Sant’Anna Messina è una realtà giovanissima del panorama pallavolistico nazionale, fondata nel 2018. Nel 2019 acquisisce il titolo di Catania e partecipa al campionato di B2, l’anno successivo esordisce in B1 grazie all’acquisto del titolo sportivo di Città di Castello. Nel 2021 ottiene sul campo la promozione in Serie A2 superando Perugia nella finale dei Playoff e nel 2022/2023 esordisce nella seconda serie nazionale. Il suo miglior risultato è la semifinale dei Playoff di A2 raggiunta lo scorso anno. In estate la rosa affidata al tecnico trentino Fabio Bonafede, alla sua terza stagione di fila sulla panchina siciliana, è stata notevolmente rinforzata con gli arrivi, tra le altre, delle ex gialloblù Olivotto e Mason.