Semifinali scudetto al via con Itas Trentino - Piacenza

Prendono il via nel weekend le semifinali dei Play Off scudetto 2025. L’Itas Trentino sfiderà la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel confronto che si articola al meglio delle cinque partite, tre delle quali da giocare a Trento, grazie al miglior piazzamento in regular season. Gara 1 si disputerà domenica alle ore 18 proprio alla ilT quotidiano Arena.

A dieci giorni dalla conclusione del quarto di finale con Cisterna Volley, i gialloblù tornano in campo per sostenere il confronto con la compagine emiliana che mette in palio un posto in finale.

«Ci attende una serie di semifinale avvincente ed apertissima, che vedrà affrontarsi due squadre con caratteristiche tecniche ed individuali differenti. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli presentando il confronto - Piacenza è una formazione dotata di grande esperienza, che può contare su servizio ed attacco di primissimo livello. Guardando dalla nostra parte della rete, avremo la necessità di esprimere il meglio di noi stessi, perché giunti a questo punto dei Play Off l’esito di ogni gara si gioca su pochissimi dettagli. Creare opportunità sarà il nostro principale obiettivo, unito alla lucida capacità di capitalizzarne il più possibile. Sono sicuro che l’aver vissuto momenti di difficoltà nell’ultimo periodo potrà garantirci un’ulteriore spinta».

Il tecnico trentino ha a disposizione tutti i quattordici effettivi della rosa, che completeranno regolarmente la preparazione fra gli allenamenti di questo pomeriggio e domenica mattina alla ilT quotidiano Arena.

Gara 1 sarà la quarantaseiesima partita stagionale, la 1.090ª ufficiale della storia maschile di Trentino Volley. Per Bartha, Bristot e Pellacani si tratterà dell’esordio assoluto in una Semifinale Play Off Scudetto; Michieletto è invece il giocatore dell’attuale roster che conta il maggior numero di partite in maglia trentina in questa fase del tabellone (19 gare nelle quattro serie precedenti).

Gli avversari

La Gas Sales Bluenergy Piacenza si presenta al penultimo atto del tabellone a due anni di distanza dall’ultima volta, quella che si apre domenica sarà infatti la seconda semifinale Play Off per la società che da sei anni a questa parte ha raccolto l’eredità della Copra Volley, già capace di vincere uno scudetto nel 2009 proprio contro Trentino Volley. Il destino evidentemente lega la pallavolo piacentina al club gialloblù, che in tre delle quattro precedenti partecipazioni ai Play Off aveva sempre estromesso gli emiliani dalla corsa al titolo. La squadra allenata da Ljubomir Travica (subentrato nella seconda metà di febbraio ad Anastasi) scenderà in campo per invertire la tendenza e, al tempo stesso, per confermare il trend positivo nel tabellone in corso, che sino ad ora l’ha vista ottenere solo vittorie (tre, di cui due in trasferta e una in casa).

Per farlo si affiderà alla grande capacità realizzativa degli schiacciatori Mandiraci e Maar (94 punti in due nella serie con Verona, vinta 3-0 nei quarti di finale), al centrale cubano Simon (già avversario di Trento in quattro delle ultime cinque edizioni dei Play Off) e all’esperienza del palleggiatore francese Brizard. I due ex di turno sono Gianluca Galassi, che in Trentino Volley ha mosso i primi passi della sua carriera completando l’intera trafila del settore giovanile, e Uros Kovacevic, che ha invece vestito il gialloblù fra il 2017 ed il 2020, totalizzando 113 presenze e 1.518 punti, con la vittoria di un Mondiale per Club (2018) e una CEV Cup (2019).