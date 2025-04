L'Itas Trentino prova a concedere il bis al PalaFontescodella

Pareggiata la serie di Semifinale Playoff con la splendida affermazione ottenuta mercoledì sera alla ilT quotidiano Arena, l'Itas Trentino tornerà per la seconda volta nelle Marche per contendere alla Cbf Balducci HR Macerata la qualificazione alla Finale dei Playoff Promozione. Servirà infatti la "bella" per stabilire il nome della squadra che approderà all'atto conclusivo e contenderà alla già qualificata Akademia Sant'Anna Messina il secondo pass disponibile per la massima serie dopo quello ottenuto da San Giovanni in Marignano. Il fischio d'inizio del match è previsto per domenica alle ore 17 al Fontescodella di Macerata, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

Morale alto in casa gialloblù dopo aver centrato il primo successo stagionale negli incroci con la Cbf Macerata, che si era invece aggiudicata le prime tre sfide con il sestetto gialloblù. Mercoledì Parusso ha ritrovato, seppure a mezzo servizio, anche una pedina importante dello scacchiere trentino come Dominika Giuliani, al rientro dopo l'operazione alla mano che l'ha costretta ai box per diverse settimane e preziosa in questo finale di stagione per dare man forte nei fondamentali di seconda linea.

«Dopo due sfide molto intense e combattute, ci aspettiamo una gara-3 altrettanto equilibrata. - dichiara l'allenatore dell'Itas Trentino, Michele Parusso - Macerata resta una squadra solida e completa, giustamente considerata favorita in questa serie di Semifinale Playoff, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Sarà fondamentale avere pazienza nei momenti difficili della gara e restare lucidi: la fase break, come già visto, potrà fare la differenza. Ci giochiamo tanto e lo faremo con determinazione e fiducia nei nostri mezzi».

Saranno numerose le ex in campo al Fontescodella. Nel recente passato, infatti, hanno vestito la maglia della società marchigiana le gialloblù Fiori (nel 2022/23 in A1), Molinaro (sempre nel 2022/23 in A1) e Pizzolato (nel 2021/22 in A2). Inoltre la regista di Macerata Asia Bonelli è stata una delle artefici della promozione nella massima serie dell'Itas Trentino nella stagione 2022/23. Alessia Mazzon (nel 2018/19) e Alessia Fiesoli (dal 2017 al 2019) hanno invece vestito in passato la maglia della Trentino Rosa. Sono quattro i precedenti tra queste due società, tutti relativi all'attuale a stagione visto che le due squadre si sono affrontate prima nella Pool Promozione e poi nelle gare della serie di Semifinale ancora in corso: il bilancio sorride a Macerata, avanti per 3-1 nel computo dei precedenti.