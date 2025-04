A Piacenza, per gara 2, serve la migliore Itas della stagione

Si gioca domenica al PalaBancaSport di Piacenza gara 2 di Semifinale dei Play Off Scudetto. L'Itas Trentino farà visita alla Gas Sales Bluenergy, trovandosi avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d'inizio previsto per le ore 18: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulle piattaforme OTT DAZN e VBTV.

Dopo la vittoria allo sprint in gara 1 del precedente weekend, la formazione gialloblù si sposta in Emilia per provare a concedere il bis, in modo da portarsi sul doppio vantaggio e guardare alla seconda parte della serie con maggiori possibilità di passare il turno.

«Il successo ottenuto nella prima sfida della serie è stato molto importante, ma sappiamo bene che nei Play Off ogni partita fa storia a sé e domenica ci attenderà un compito ancora più difficile. – ha spiegato l'allenatore Fabio Soli in sede di presentazione dell'appuntamento - Giocheremo in casa di una formazione in grande salute, che sta dimostrando di saper esprimere una pallavolo molto efficace. Per questo motivo è evidente che troveremo maggiori insidie ed ostacoli che rappresentano però la normalità in una Semifinale del campionato italiano. Sono convinto che il nostro livello di attenzione sarà determinante come propulsore in questa sfida e come strumento per migliorarci ulteriormente. Avremo bisogno di costanza e lucidità lungo tutta la durata del match che sarà caratterizzato da un'estrema intensità».

La formazione trentina completerà la preparazione all'appuntamento con l'allenamento di questo pomeriggio alla ilT quotidiano Arena e con quello di domenica mattina sul campo da gioco, dove si presenterà al gran completo.

Gli avversari

La Gas Sales Bluenergy è pronta ad ospitare per la terza volta nella sua giovane storia una partita di Semifinale Play Off Scudetto: gli unici due precedenti per la Società che da sei anni a questa parte ha raccolto l'eredità della Copra Volley sono infatti riferiti esclusivamente a partite della serie 2023, giocate proprio contro Trentino Volley: sconfitta per 1-3 il 16 aprile e vittoria per 3-0 sei giorni dopo. Come allora, l'obiettivo della squadra emiliana è di ottenere il punto del pareggio nella serie per garantirsi un'altra sfida di fronte al proprio pubblico nel periodo pasquale. La sconfitta esterna in gara 1 ha confermato il fattore campo e costringerà i biancorossi a fare altrettanto per non trovarsi già giovedì 17 aprile di nuovo a Trento sulla situazione di 0-2. Per la Gas Sales Bluenergy, che ha iniziato a frequentare il tabellone finale del massimo campionato italiano dalla stagione 2020/21, quella di domenica sarà la ventiquattresima partita di sempre nei Play Off Scudetto (bilancio: 11 vittorie e 12 sconfitte); ben dieci di queste sono state giocate contro Trento, che ha ottenuto la vittoria in sette casi (due in Emilia). Per l'appuntamento è già stato comunicato da giovedì il "sold out" (oltre 3.400 spettatori).