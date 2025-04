Camilla Ferrari lancia il rush finale del Rothoblaas Volano

La vittoria conquistata sabato scorso dal Volano ai danni del Capo d'Orso ha permesso alla squadra lagarina di difendere il secondo posto a pari merito con la Volpianese, ma il bello arriva ora, dato che dopo Pasqua il Rothoblaas se la dovrà vedere con Novara e poi con due dirette concorrenti per la post season, potendo contare sul fattore campo in una sola occasione. Quello che arriva ora è dunque un momento cruciale, come ci ha spiegato la schiacciatrice modenese Camilla Ferrari dopo la partita di sabato della quale è stata indiscussa mvp.



