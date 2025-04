Rinviate tutte le partite in programma sabato prossimo

In occasione dei funerali di papa Francesco, fissati per sabato prossimo, 26 aprile, tutte le manifestazioni sportive fissate per quella data sono state rinviate per decisione del presidente del CONI Giovanni Malagò. Non fanno eccezione le partite di pallavolo. Dovranno quindi essere recuperate infrasettimanalmente, quindi entro il 2 maggio, quando si disputerà la giornata successiva, le partite di serie B maschile UniTrento Volley - Massanzago, quelle di B1 femminile Sim Novara - Volano e Argentario - Parella Torino, quelle di B2 femminile Orgiano - Ata e Basilisco - Pralboino.

Non verrà invece spostata gara-1 della finale scudetto fra Itas Trentino e la vincente di gara-5 Perugia - Civitanova (in programma domani), che si disputerà domenica, anche se alla ilT Quotidiano Arena vi potrebbero essere ingombranti concomitanze da gestire, come la sfida della LBA di basket fra Dolomiti Energia e Sassari, inizialmente programmata per sabato sera, che potrebbe essere rinviata al giorno successivo.