Al via playoff e playout dei campionati regionali

Terminata la stagione regolare prima della Pasqua, per i campionati regionali arriva ora il momento dei playoff e dei playout. In palio ci sono due biglietti per la serie B, uno per la B2 femminile e uno per la B maschile, tre posti nella prossima serie C maschile e femminile, ai quali concorrono sei squadre, tre posti per la serie D maschile e femminile, ai quali ne concorrono altre sei. La finale di serie C femminile della passata stagione

La serie C femminile si è conclusa con una netta supremazia esercitata dal Torrefranca di Maurizio Napolitano, che ha agguantato il primo posto alla quarta giornata e non l’ha più ceduto fino alla fine della regular season, chiusa con 58 punti, ben 8 in più rispetto al Lagaris e, guardando al recente passato, 4 in più rispetto al Bozen, impostosi nel 2024 con una sola lunghezza di vantaggio sulla stessa squadra di Mattarello. A giocarsi la finale in gara unica, un anno fa, furono però, abbastanza curiosamente, la terza e la quarta classificata, ovvero il Basilisco e il Neugries. Nei quarti di finale le rossonere se la stanno vedendo con lo stesso Neugries (martedì hanno vinto gara-1 in Alto Adige per 1-3), mentre il derby bolzanino fra San Giacomo e Neumarkt stabilirà chi le raggiungerà in semifinale nella parte alta del tabellone. In quella bassa il Lagaris se la vedrà con il C9 Arco Riva, riedizione di un derby che tre anni fa si disputava in B2, mentre la Bassa Vallagarina sfiderà il baby Argentario, che non può più contare sulle atlete schierate in B1.

Per quanto riguarda i playout, retrocesso in serie D l’Ausugum, li dovranno affrontare Solteri, Termeno e, un po’ a sorpresa, il Bozen, tre formazioni che dovranno sfidare Lizzana, Brixen e Mori S. Stefano, seconda, terza e quarta forza della serie D, torneo vinto dal Sopramonte, che invece può già festeggiare l’immediato ritorno nel più importante torneo regionale. Il regolamento salva tre squadre su sei, ma le sfide di andata e ritorno metteranno di fronte solo squadre di categoria diversa, quindi nessuna giocherà contro team già affrontati in regular season.

Lo stesso meccanismo vale per i playout che dovranno decidere quali squadre verranno iscritte al prossimo torneo di serie D e quali alla Prima Divisione. Retrocesso il fanalino di coda Castel Stenico, ne sono rimasti impantanati il Brenta Volley, il Basilisco e il Predaia, ai quali faranno compagnia Lakes Levico Caldonazzo, Anaune e Acme Tridentum, piazzatesi alle spalle del Bolghera Tentazioni in Prima Divisione, un rullo compressore, che ha polverizzato ogni avversaria vincendo per 3-0 tutte le partite disputate. Si può star certi che sarà fra le favorite anche nel prossimo torneo di serie D.

Il calendario dei playoff

Il calendario dei playout C - D

Il calendario dei playout D - Prima Divisione La finale di serie C maschile della passata stagione

In serie C maschile, alla luce del ridotto numero di squadre iscritte, i playoff per la promozione in serie B coinvolgono solo cinque squadre attraverso uno strano meccanismo, che ne porta quattro al primo turno, quelle classificate dal secondo al quinto posto, eliminandone una sola al primo turno, ovvero la peggiore classificata dei due scontri diretti, mentre le altre tre accederanno alla semifinale, raggiungendo l’Argentario, che si è imposto con lo stesso numero di punti del Lagaris (36), lo stesso numero di vittorie (12), ma un miglior quoziente set (2,22 contro 1,90). I minatori di Willy Taborda attendono la peggiore qualificata fra lo stesso Lagaris, l’Acme Tridentum, il Brenta Volley e l’Anaune, mentre le due restanti daranno vita all’altra semifinale.

Per quanto riguarda i playout, retrocessa dopo una sola stagione l’Alta Valsugana, dovranno sudarsi la permanenza in categoria la giovane Itas Trentino, lo Sts Bolzano e la Destra Adige, che se la vedranno con le tre squadre provenienti dalla serie D, ovvero Mezzolombardo, Bruneck e C9 Arco Riva. In quella categoria a conquistarsi la promozione diretta è stato lo SSV Bozen, rimasto imbattuto con due soli set al passivo.

A giocarsi tre posti in serie D saranno invece Dream, Acme Tridentum e Sts Bolzano, che se la vedranno con tre squadre di Prima Divisione, quali Promovolley, Alta Valsugana e Lana Raika, classificatesi seconda, terza a e quarta alle spalle dell’Argentario Junior, promosso direttamente in D a punteggio pieno e perdendo solo quattro set.



Il calendario dei playoff

Il calendario dei playout C - D

Il calendario dei playout D - Prima Divisione